Vắng Fergie, Black Eyed Peas hợp tác cùng CL trong album mới

Mới đây, thành viên Taboo của nhóm nhạc Hip Hop đình đám thế giới Black Eyed Peas - Taboo đã vô tình hé lộ những ca sĩ nữ sẽ góp giọng trong album sắp đến của nhóm - "Masters of the Sun". Điều khiến Kpop fan vô cùng phấn khích là trong danh sách này sẽ có CL, bên cạnh những tên tuổi khác như Jessica Reynoso, Nicole Scherzinger và Lauren Evans.

Taboo trả lời fan trên Instagram về những nữ ca sĩ sẽ tham gia vào album mới của Black Eyed Peas.

Đây không phải là lần đầu tiên mà Black Eyed Peas hợp tác chung cùng CL. Trước đây, nhóm và nữ ca sĩ nhà YG từng có những màn trình diễn hoành tráng như "Where Is The Love" hay "I Gotta Feeling" để dành tặng khán giả. Album mới của Black Eyed Peas là sản phẩm âm nhạc đánh dấu màn trở lại sau thời gian dài im hơi lặng tiếng của nhóm, cũng như là động thái mới trong chuỗi ngày im ắng của CL. Album "Masters of the Sun" sẽ chính thức lên sóng vào ngày 12/10 tới đây.

CL và Black Eyed Peas.

Nguồn tham khảo: AK