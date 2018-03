Ưng Hoàng Phúc nói về Quang Huy: "Chỉ chúng tôi gặp nhau mới có thể tạo nên làn sóng âm nhạc để khán giả nhớ tới tận bây giờ"

Sau 18 năm ca hát và trải qua nhiều biến cố, đến mức, Ưng Hoàng Phúc phải mất một thời gian dài tạm rút khỏi showbiz rồi từng bước quay trở lại "đường đua" nghệ thuật. Năm 2018 không chỉ kỉ niệm chặng đường âm nhạc kéo dài gần 2 thập kỉ, Ưng Hoàng Phúc còn biến dấu mốc này trở nên đặc biệt hơn khi tổ chức hẳn một liveshow để dành tặng khán giả. Đáng nói, liveshow lần này sẽ là sự kết hợp trở lại với ông bầu Quang Huy - người đã đứng phía sau thành công của Ưng Hoàng Phúc 18 năm về trước.

Có mặt tại JAM – Just Ask Me chiều ngày 2/3, Ưng Hoàng Phúc đã chia sẻ khá nhiều về chặng đường nghệ thuật suốt 18 năm của bản thân, cùng mọi hiểu lầm không đáng có trong quá khứ và liveshow chuẩn bị ra mắt do ông bầu Quang Huy đảm nhận vai trò tổng đạo diễn.

Nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc tại JAM vào chiều 2/3

Ưng Hoàng Phúc cùng VJ Tuyền Tăng

Nói về sự tái hợp ý nghĩa này, Ưng Hoàng Phúc cho biết, nếu không làm với Quang Huy, nam ca sĩ sẽ không cảm thấy bất cứ ai phù hợp với mình, ngoại trừ bà xã Kim Cương của anh.

"Ngoài ông bầu Quang Huy, chỉ có làm việc với "bà bầu" Kim Cương là hợp nhất" - Ưng Hoàng Phúc hóm hỉnh chia sẻ. Anh cho biết, hiện tại bà xã Kim Cương hỗ trợ nam ca sĩ rất nhiều nhưng có những cái không thể theo dõi hết được như ông bầu Quang Huy. "Trước đây anh Quang Huy có cả ê-kíp phía sau thì tôi rất khoẻ nhưng bây giờ thì khác rồi. Và mỗi thời mỗi khác, tôi cũng khác, cũng trưởng thành hơn rất nhiều, suy nghĩ thay đổi, những bồng bột tuổi trẻ cũng qua đi rồi và tôi không muốn nhắc đến nhiều" - nam ca sĩ trải lòng.

Nếu không có Quang Huy thì không có Ưng Hoàng Phúc, và ngược lại nếu không có Phúc cũng không có anh Huy. Thời điểm đó, chỉ có hai con người này gặp nhau mới có thể tạo nên làn sóng âm nhạc để khán giả nhớ tới tận bây giờ", Ưng Hoàng Phúc khẳng định.

Ưng Hoàng Phúc khẳng định: "Không có Quang Huy thì không có Ưng Hoàng Phúc" và ngược lại

Nhắc đến Quang Huy, ai cũng sẽ nhớ đến tin đồn ông bầu đình đám này và Ưng Hoàng Phúc từng bị nghi nảy sinh mâu thuẫn, xích mích khiến cả hai "đường ai nấy đi" sau 6 năm gắn bó. Và để trả lời lần cuối cùng cho đồn đoán này, Ưng Hoàng Phúc cho biết: "Mâu thuẫn sẽ có nhưng những mâu thuẫn đó không đến nỗi để anh em không gặp mặt nhau nữa. Nếu có anh Huy ở đây tôi cũng sẽ nói vậy, trong công việc anh em tranh đấu dữ lắm và sau mỗi bài hát, MV thành công đều có mâu thuẫn rất nhiều. Anh Huy rất khó với tôi và ngược lại, nhưng dung hoà được.

Trong công việc, làm việc chung với nhau xảy ra mâu thuẫn là chuyện bình thường. Quan trọng là sau những mâu thuẫn đó, tôi và anh Quang Huy vẫn là những người anh em và quý trọng nhau. Giữa tôi với anh Huy cũng không phải là giận nhau, chỉ là không thể đáp ứng được nhu cầu trong công việc thì không hợp tác với nhau nữa khi đã kết thúc hợp đồng.

Mặc dù không làm việc chung, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau để trao đổi về công việc, gia đình, con cái… Trải qua những giai đoạn trong đời để trưởng thành hơn, suy nghĩ của tôi cũng khác đi. Tôi không còn để ý nhiều tới những mâu thuẫn thời tuổi trẻ của mình nữa. Những quyết định không được đúng đắn lắm của thời tuổi trẻ là một phần trong cuộc sống mà mình phải chấp nhận. Bây giờ, tôi chỉ nghĩ cho hiện tại và tương lai thôi. Tôi và anh Huy vẫn có chung những ý tưởng và chí hướng cho âm nhạc nên cả hai đã cùng kết hợp trong liveshow lần này".

Ưng Hoàng Phúc phong trần hơn so với hình ảnh thần tượng trẻ trung ngày nào

Nam ca sĩ cũng tiết lộ một "bí mật" khiến nhiều khán giả ngạc nhiên mà anh nói rằng "đến giờ phút này không có gì phải giấu nữa", đó là sau liveshow sắp tới, Ưng Hoàng Phúc sẽ ra mắt khán giả một ca khúc do Quang Huy sáng tác dành riêng cho anh. Ca khúc này là sản phẩm mà sau khi rời khỏi công ty, Ưng Hoàng Phúc đã không có dịp phát hành. Điều này ít nhiều khiến khán giả có thêm niềm tin rằng bộ đôi Quang Huy - Ưng Hoàng Phúc sẽ có thêm nhiều lần kết hợp nữa.

Ưng Hoàng Phúc tiết lộ về ca khúc sắp ra mắt do ông bầu Quang Huy sáng tác

Trước câu hỏi thời gian hợp tác giữa Sơn Tùng M-TP và ông bầu Quang Huy ngắn hơn thời còn Ưng Hoàng Phúc, điều này khiến nhiều khán giả cho rằng Quang Huy mát tay nhưng không có duyên giữ nhân tài, Ưng Hoàng Phúc đã thẳng thắn nhận định: "Đứng ở góc độ người trong nghề tôi lại thấy điều đó phụ thuộc vào duyên hơn, tại sao tôi gắn bó 6 năm còn Sơn Tùng chỉ 2 năm thôi. Tôi và anh Huy từ những người đàn ông tay trắng, chỉ có niềm đam mê âm nhạc rồi chung chí hướng hợp tác. Thực sự trong giai đoạn đó, anh Huy cũng xây dựng nhiều lứa ca sĩ trẻ nhưng để thành danh sau này thì chỉ có Sơn Tùng. Có thể là cái duyên chỉ 2 năm thôi, tôi 6 năm thì là duyên dài hơn.".