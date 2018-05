Từng nói không với Lan Khuê - Minh Tú, vậy Võ Hoàng Yến có thể chung ghế HLV "The Face" với ai?

Võ Hoàng Yến vừa gây bất ngờ cho khán giả khi chính thức xác nhận ngồi ghế nóng của "The Face Vietnam 2018". Trước đó, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 cho biết cô đã từng đào tạo ra nhiều lớp người mẫu tiềm năng thì việc ngồi vào chiếc ghế nóng "The Face" chẳng phải là chuyện gì quá xa xỉ.

Võ Hoàng Yến là HLV đầu tiên của "The Face Vietnam 2018"

Trong một buổi phỏng vấn, Võ Hoàng Yến cũng bộc bạch về chuyện có chấp nhận ngồi chung ghế nóng với những đàn em trẻ tuổi và từng là học trò của mình như Lan Khuê, Minh Tú hay không: "Chương trình mời những người mẫu trẻ để ngồi ngang hàng thì làm khó tôi quá. Khi thi tài, nếu tôi thắng thì khán giả cho đó là bình thường, mà tôi thua thì họ lại chửi tôi làm dở. Tôi là đàn chị nhiều kinh nghiệm hơn thì chiến thắng đàn em không có gì vẻ vang. Không chỉ tôi, mà những người mẫu dày dạn kinh nghiệm cũng cảm thấy như vậy. Tôi không đề cập đến chuyện cùng đẳng cấp hay gì khác. Đơn giản đàn em là đàn em và đàn chị là đàn chị".

Võ Hoàng Yến từng là...

..."thầy" của Minh Tú & Lan Khuê

Riêng vấn đề chương trình "Gương mặt thương hiệu" từng gây xôn xao vì chuyện Minh Hằng được mời làm huấn luyện viên nhưng sau đó đã bỏ ghế nóng vì bất đồng quan điểm với Hồ Ngọc Hà, Võ Hoàng Yến cho biết cô không cho rằng Minh Hằng phù hợp với "The Face".

Theo siêu mẫu, chiều cao là yếu tố phải cân nhắc nếu như "The Face" nhắm đến Minh Hằng. Võ Hoàng Yến đặt ra trường hợp, nếu Minh Hằng đứng chung với cô, sự chênh lệch về chiều cao là khá rõ. Đối với Võ Hoàng Yến, "The Face" không chỉ đơn thuần là tìm kiếm người quay quảng cáo, vì đã xác định là chương trình dành cho người mẫu nên yếu tố chuyên môn phải đặt lên hàng đầu. Để làm huấn luyện viên của "The Face", trước hết phải là người mẫu chuyên nghiệp, sau đó mới đến yếu tố quảng cáo thương mại.

Sau khi Võ Hoàng Yến được xác nhận trở thành HLV đầu tiên của "The Face Vietnam 2018" thì cư dân mạng tiếp tục sôi sục "đoán già đoán non" về 2 gương mặt tiếp theo có khả năng đảm nhiệm vị trí ghế nóng này và hơn hết là có thể ngang hàng ngồi chung ghế nóng với Á hậu Hoàn vũ. Nổi bật hơn cả là những cái tên sau đây:

Thanh Hằng

Là siêu mẫu hàng đầu Việt Nam, Thanh Hằng từng gây ấn tượng khi trở thành Host của "Vietnam's Next Top Model". Nay khi "The Face Vietnam" cũng có chung nhà sản xuất thì khán giả có quyền hi vọng về màn tái xuất ghế nóng của "chị đại" làng mẫu trong 1 chương trình truyền hình thực tế, nhất là khi đoạn chat được cho của stylist Hoàng Ku bị lộ càng làm dấy lên tia hi vọng về sự xuất hiện của Thanh Hằng trong "The Face Vietnam 2018".

Thanh Hằng hiện là 1 trong những ứng cử viên hàng đầu

Hồ Ngọc Hà

Nữ ca sĩ từng gây tiếng vang khi xuất hiện trong "Gương mặt thương hiệu 2016" với vai trò HLV và đem về chiến thắng cho học trò Phí Phương Anh. Từng có kinh nghiệm làm giám khảo ở một loạt chương trình nên Hà Hồ chắc chắn sẽ là một đối thủ nặng kí nếu cô tái xuất tại "The Face Vietnam 2018" vì cũng đã lâu lắm rồi Hà chưa nhận lời ngồi ghế nóng.

1 vote cho sự trở lại của Hà Hồ

Xuân Lan

Sự tham gia của siêu mẫu một thời vẫn còn là một ẩn số tuy nhiên, không phải là không có khả năng. Từng gây ấn tượng với vai trò Host cá tính nhưng cực kỳ tận tâm với học trò, Xuân Lan chỉ cần giữ nguyên hình ảnh tại "Vietnam's Next Top Model" nếu tham gia "The Face Vietnam" là cũng đủ để khán giả cảm thấy ghế nóng dành cho cô là xứng đáng.

Xuân Lan cũng là 1 ẩn số thú vị

Anh Thư

Vừa có sự trở lại khá ấn tượng trong phim "Tháng năm rực rỡ", người mẫu/ diễn viên Anh Thư ngay lập tức được khán giả kỳ vọng sẽ đảm nhận vị trí HLV "The Face Vietnam 2018". Tuy đã 1 lần lên tiếng từ chối nhưng biết đâu, tính đến thời điểm hiện tại, Anh Thư đã suy nghĩ lại thì sao?