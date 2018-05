Từng khiến dư luận ầm ĩ, Netflix nay lại thừa nhận sai lầm khi "cạch mặt" Liên hoan phim Cannes

Trong bài phát biểu tại Series Mania, Pháp ngày 3/5 vừa qua, CEO của Netflix Reed Hastings thừa nhận họ không lường trước được những rắc rối leo thang xung quanh cuộc đối đầu giữa dịch vụ truyền hình này với liên hoan phim Cannes.

"Chúng tôi không tìm cách phá hoại hệ thống điện ảnh"

Vị chủ tịch Netflix thẳng thắn cho rằng đây là một sai lầm lớn:"Chúng tôi đã nhiều lần bị mang tiếng là kẻ phá hoại và đôi lúc phạm phải sai lầm. Tôi nghĩ chúng tôi đã vướng vào một tình thế khó xử với liên hoan phim Cannes hơn rất nhiều những gì từng dự liệu. Bạn biết đấy, chúng tôi không tìm cách phá hoại hệ thống điện ảnh, chúng tôi chỉ đang cố gắng khiến khách hàng hài lòng bằng cách cung cấp nội dung cho họ."

Tóm tắt lại câu chuyện nghỉ chơi cạch mặt nhau thì vào năm ngoái, Netflix có đem hai phim là Okja (Siêu Lợn) của đạo diễn Bong Joon-ho và The Meyerowitz Stories (New and Selected) của đạo diễn Noah Baumbach đi tham dự Cannes. Nhằm bảo vệ các khách hàng Netflix tại Pháp, Netflix đã từ chối chiếu hai phim trên tại các rạp nước này vì theo luật, các phim sau khi ra rạp 36 tháng thì mới được chiếu qua dịch vụ truyền hình trực tuyến (streaming).



Hành động trên đã tạo ra một làn sóng giận dữ trong hội đồng giám khảo của Cannes. Sức ép lớn tới mức chủ tịch của liên hoan phim là Thierry Fremaux đã tuyên bố thay đổi luật lệ và cấm cửa các phim của Netflix tham gia tranh tài tại Cannes, kể từ năm 2018 này (dù chiếu bên lề sự kiện thì vẫn cho phép). Sau đó, Netflix cũng đánh tiếng không thèm đem phim tới dự liên hoan phim này luôn nếu phim của họ không được tranh tài giải Cành Cọ Vàng.

Hastings trong bài phát biểu đã nhấn mạnh việc Netflix đang đẩy mạnh xây dựng mảng nội dung chứ không cố gắng trù dập ai cả: "Điều chúng tôi đang làm là tập trung vào mảng truyền hình, phim tài liệu, xây dựng nội dung hấp dẫn mà không làm gián đoạn hoặc bị xem là cản trở cho lĩnh vực điện ảnh.[...] Chúng tôi xem xét các phim của mình như một loạt sản phẩm liên tục được đưa tới người dùng ngay lập tức, đồng thời cố gắng không cạnh tranh với hệ thống rạp chiếu."



Tuy nhiên vị CEO này từ chối kêu gọi Cannes thay đổi luật chơi mà chỉ buông một câu: "Tôi nghĩ điều này còn tùy vào người Pháp muốn sắp xếp ngành công nghiệp điện ảnh của họ ra sao. Cho tới nay thì mô hình này vẫn rất thành công."

Năm 2019, Netflix dự kiến sẽ đầu tư 1,9 tỉ đô chỉ để xây dựng nội dung cho mảng châu Âu. Cuối năm ngoái, hai phim gây được tiếng vang là La Casa de Papel / Phi Vụ Trộm Tiền (của Tây Ban Nha) và The End of the F***ing World / (của Anh) đều là những cái tên đến từ lục địa già. Tuy nhiên dịch vụ này cũng vấp phải thách thức từ luật định của từng quốc gia và nhất là mức thuế khá cao lên tới 20%.

"Thế giới đã trở nên nhỏ hơn"

Về phần Cannes, tương lai của liên hoan phim này cũng liên tiếp bị đặt dấu hỏi khi hết lùm xùm giữa Netflix xảy ra cho tới việc Cannes tỏ ra khắt khe với công nghệ (cấm các sao chụp ảnh "tự sướng" trên thảm đỏ) và cả danh sách khách mời từ đạo diễn tới diễn viên hầu như toàn nam giới trong bối cảnh làn sóng #MeToo, Time's Up đang lên cao.



Từ lâu những liên hoan phim như Cannes đã không còn là sân chơi duy nhất để các nhà làm phim thu hút sự chú ý. Trong khi các nhà làm phim độc lập có thể bứt phá bằng những cách tiết kiệm hơn, thì khoản tiền bỏ ra khoảng vài triệu đô để tham dự Cannes thực sự là khoản phí mà họ suy nghĩ. Nói như đồng chủ tịch của Sony Pictures Classics Tom Bernard thì: "Thế giới đã trở nên nhỏ hơn. Bạn không cần phải tỏ ra ồn ào như ngày xưa nữa. Bạn không cần tổ chức một bữa tiệc hoành tráng chỉ để mọi người chú ý tới mình."

Giờ đây chỉ cần một clip gây bão trên mạng như Twitter hay Youtube là họ có thể nhận được sự quan tâm của cả đống người, thay vì lặn lội tới nước Pháp chi cả đống tiền cho một sự kiện xa xỉ. Trong một thời đại mà màn ảnh bị thống trị bởi các phần hậu truyện, chuyển thể, siêu anh hùng, ý nghĩa tôn vinh các phim độc lập của Cannes càng trở nên xa cách với khán giả đại chúng.

Không chỉ Netflix mà các nhà sản xuất và phân phối phim của Mỹ ngày nay đang dần tỏ ra bớt hứng thú với Cannes. Một số đang rút dần số lượng người tham gia của mình qua mỗi mùa liên hoan phim.

"A Star Is Born" với sự tham gia của Bradley Cooper và Lady Gaga sẽ không tham gia Cannes năm nay.

Hai phim được đánh giá cao năm nay là A Star Is Born của đạo diễn Bradley Cooper và Suspiria do Luca Guadagnino thực hiện đều từ chối lời mời tham gia Cannes. Nhiều người đã chỉ ra nếu muốn tranh tài tại Academy Awards thì không nên tham dự Cannes bởi liên hoan phim này được tổ chức quá sớm so với mùa phim Oscar và ban giám khảo thường tỏ ra khắt khe, điển hình là các nhận xét trái chiều dành cho Carol, Foxcatcher hay Loving. Vì thế các nhà làm phim độc lập thường nhắm tới các liên hoan phim khác như Venice, Telluride hay Toronto, vốn được tổ chức gần mùa bầu chọn Oscar và có ban giám khảo dễ chịu hơn. Chắc chắn năm nay sẽ là một năm đầy thử thách dành cho liên hoan phim có tiếng tăm nhất nhì thế giới như Cannes.



Liên hoan phim Cannes được tổ chức từ ngày 8/5 đến ngày 19/5 năm 2018.

(Nguồn: Variety, Hollywood Reporter)