Từng khẳng định "chuyện với Trường Giang chưa đi quá xa để gây ồn ào", 2 tháng sau Khánh My lại lên báo khuấy đảo dư luận?

Cách đây ít giờ, Khánh My bất ngờ tiết lộ việc Trường Giang từng tán tỉnh, theo đuổi và còn đến nhà ăn cơm với gia đình cô trong khi vẫn còn yêu Nhã Phương. Thông tin này khiến ai nấy không khỏi sửng sốt bởi chỉ trước đó một thời gian ngắn, Nam Em cũng từng gây bão dư luận với hàng loạt chia sẻ bóc trần chuyện tình với chàng hề xứ Quảng.

Cụ thể, Khánh My cho biết từng được Trường Giang nhắn tin qua lại. Thế nhưng cô từ chối thẳng vì thời điểm đó, ai cũng biết Trường Giang đang yêu Nhã Phương. Chưa dừng lại ở việc chủ động liên lạc, Trường Giang còn thẳng thắn thừa nhận với mọi người rằng bản thân thích Khánh My. Giống như với Nam Em, Trường Giang cũng thường đến nhà và dùng bữa thân thiết với gia đình Khánh My trong thời gian tán tỉnh cô.

Cuối chia sẻ, Khánh My khẳng định không phải là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của Trường Giang và Nhã Phương. Qua đó, cô cho rằng việc Trường Giang trăng hoa là lỗi của Nhã Phương bởi nữ diễn viên Tuổi thanh xuân quá chịu đựng.

Sau Quế Vân và Nam Em, Khánh My là người đẹp tiếp theo lên tiếng tố Trường Giang.

Tuy nhiên trong số những ý kiến trái chiều từ phía dư luận, một bộ phận dân mạng tỏ ra khá khó hiểu khi Khánh My quyết định lên tiếng vào thời điểm này. Nguyên nhân là do cách đây chưa đầy hai tháng, cô cũng từng úp mở bản thân "xém rơi vào lưới tình của Trường Giang". Thế nhưng theo Khánh My, mọi chuyện chưa đi quá xa để gây ồn ào.

Sự bất nhất nơi Khánh My đã khiến dư luận đặt nghi vấn về mục đích chia sẻ của cô.