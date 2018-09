Từ Wonder Girls, 4Minute, Trouble Maker rồi Triple H: HyunA là ngôi sao hay là "sao chổi" của các nhóm nhạc?

Tin tức chấn động của làng giải trí Hàn Quốc ngày hôm nay đó chính là HyunA và E'Dawn bị CUBE Entertainment đuổi cổ khỏi công ty sau hàng loạt bê bối tình ái kéo dài suốt 2 tháng qua.

Xin nhấn mạnh, cặp đôi này bị đuổi khỏi công ty chứ không phải chủ động rời khỏi. Đây là một hành động rất gay gắt, hiếm có của 1 công ty giải trí đối xử với gà nhà, nhất là khi vị trí của HyunA tại CUBE là "gà đẻ trứng vàng, cân cả công ty", được người ta ví như G-Dragon của YG hay Suzy của nhà JYP. HyunA đúng là ngôi sao sáng nhất, tài năng và danh tiếng vững vàng nhất của CUBE Entertainment hiện tại. Nhưng có lẽ, HyunA là một ngôi sao chỉ có thể toả sáng khi đứng một mình. Còn khi HyunA hoạt động trong một nhóm thì cô nàng chẳng khác gì "sao chổi". Rời từ nhóm này sang nhóm khác, sau rồi cũng tan rã. Lập hết nhóm nọ đến nhóm kia, thành công cũng có nhưng lúc nào cũng có tệp đính kèm là scandal.

Người đáng thương nhất, sau cùng không phải là HyunA, mà chính là những thành viên hoạt động chung với cô nàng kìa!

HyunA là cựu thành viên của Wonder Girls, rời nhóm chỉ sau 5 tháng debut

Dành cho những ai chưa biết, Wonder Girls ra mắt vào năm 2007 với đội hình 5 thành viên, dòng nhạc theo đuổi là hip-hop và HyunA chính là rapper của nhóm.

Tuy nhiên, nhân duyên của HyunA và Wonder Girls đã đứt gánh giữa đường chỉ sau 5 tháng hoạt động. HyunA đã rút khỏi nhóm vì lý do... sức khoẻ. Khi ấy Wonder Girls vẫn chỉ là tân binh chưa mấy nổi danh nên sự việc HyunA rời nhóm không được mấy ai biết đến. Thời kỳ vàng son của Wonder Girls sau này cũng hoàn toàn không có bóng dáng của HyunA nên thậm chí nhiều fan của Wonder Girls cũng không hề biết rằng HyunA từng là một mẩu của Wonder Girls đời đầu.

HyunA từng là một mẩu của Wonder Girls đời đầu.

"Irony" MV - Wonder Girls

HyunA gia nhập 4Minute vào năm 2009, đến năm tháng 6/2016, 4Minute tan rã

Sau khi rời Wonder Girls vào năm 2007, HyunA đã chuyển sang CUBE Entertainment và ra mắt với nhóm nhạc 5 thành viên mang tên 4Minute. 4Minute đã đạt được rất nhiều thành công, thậm chí cùng với BEAST là 2 nhóm nhạc chủ đạo giúp CUBE nhăm nhe lọt vào Big3 công ty giải trí hàng đầu. Dù không nổi đình nổi đám trở thành nhóm nhạc quốc dân nhưng nhắc đến thế hệ Gen 2 của Kpop thì 4Minute vẫn có một chỗ đứng nhất định.

Và dù tên nhóm là 4Minute nhưng các fan Kpop lại thường gán một cái tên khác nghe đầy chua chát, đó là "HyunA và những người bạn" bởi sự toả sáng hơn hẳn của HyunA so với các thành viên còn lại trong nhóm.

Không phải trưởng nhóm cũng không phải giọng ca chính nhưng HyunA luôn là trung tâm của 4Minute. Cô nàng cũng là thành viên duy nhất được phát triển sự nghiệp solo và thành công vô cùng rực rỡ. Sự đầu tư và thiên vị của CUBE dành cho HyunA rất rõ ràng và đây cũng được cho là lý do lớn nhất dẫn đến sự tan rã của 4Minute.

Các thành viên còn lại của 4Minute đều không ký tiếp hợp đồng với CUBE, họ bỏ theo dõi HyunA trên instagram và cho nhau lối đi riêng. Còn HyunA, cô nàng kí tiếp hợp đồng với CUBE và hoạt động solo cho đến hiện tại.

Trouble Maker làm náo loạn Kpop, sau cũng im thin thít và lặn mất tăm

Bạn hẳn còn nhớ Trouble Maker với 2 mẩu là HyunA và Hyunseung (cựu thành viên của BEAST) chứ. Cặp đôi rắc rối một thời đã có sự kết hợp làm điên đảo Kpop với concept khiến cả nam lẫn nữ giới đều bị quyến rũ. Vẻ sexy của cả hai, sự tương tác nóng bỏng giữa HyunA và Hyunseung khi ấy đã đem đến một làn gió mới cho Kpop, là màn kết hợp xuất sắc mà cho đến hiện tại các fan Kpop vẫn luôn nhớ về.

Thậm chí trong thời kì quảng bá Trouble Maker, cũng có rất nhiều lời đồn giữa các fan rằng HyunA và Jang Hyunseung thực sự đã hẹn hò cùng nhau trong thời gian trước và trong khi quảng bá. Vì thế mà tương tác cả hai mới nóng bỏng và chân thật đến thế, cả hai còn trao nhau nụ hôn đình đám khi ấy.

Mặc dù đạt được rất nhiều thành công, nhưng các fan đã không còn được thấy Trouble Maker tái hợp. Các fan đoán rằng cả 2 đã chia tay nên Trouble Maker cũng từ đó mà tan tành, khó có thể cùng nhau làm việc và hát hò được nữa. Sau đó Hyunseung rời BEAST với tương lai mịt mù và bất ngờ nhập ngũ. Còn HyunA vẫn tiếp tục solo.

Nghĩ về câu chuyện của HyunA và E'Dawn hiện tại thì kịch bản từng hẹn hò và làm việc với Hyunseung khi ấy dễ cũng là thật lắm.

Trouble Maker đã có một màn trình diễn nóng bỏng và trao nhau nụ hôn nồng chát tại sân khấu MAMA 2013

HyunA và Triple H: duyên chưa trọn, đã gãy!

HyunA ở thời điểm hiện tại. Người ta thấy cô nàng đúng là một "trouble maker" thứ thiệt. Sau một thời gian dài HyunA hoạt động solo, CUBE ra mắt nhóm nhạc nam PENTAGON và lập tức cho 2 thành viên tạo thành nhóm nhỏ cùng với HyunA. Ra mắt với tên Triple H.

Chuyện mới xảy ra nên chắc chẳng cần kể lại, Triple H hoạt động chưa được bao lâu, đang trong quá trình gom fan thì bất ngờ HyunA và E'Dawn công khai hẹn hò. Triple H có 3 thành viên, HyunA, E'Dawn và Hui thì cuối cùng lại trở thành nhóm cặp đôi và bóng đèn gây ra scandal hết sức rắc rối.

Kết cục không thể thảm hơn: Triple H buộc dừng quảng bá. E'Dawn bị fan quay lưng yêu cầu rời nhóm, công ty đóng băng hoạt động. HyunA cũng bị huỷ kha khá lịch trình. Và mới đây, CUBE chính thức đuổi cặp đôi HyunA - E'Dawn ra khỏi công ty.

Tóm lại: Vô tình hay hữu ý thì HyunA quả nhiên là mệnh "sao chổi" khi hoạt động theo nhóm

Ngày 13/9/2018, CUBE, HyunA và E'Dawn quả nhiên đã giành giật mọi spotlight về lùm xùm đuổi đi hay ở lại công ty. Lời nói CUBE đưa ra rồi lại rút lại, HyunA và E'Dawn thì mông lung với số phận của mình ở công ty.

Nhưng suy cho cùng, dẫn tới sự việc rắc rối như ngày hôm nay cũng bắt nguồn từ hành động bồng bột của HyunA khi công khai yêu đương với E'Dawn. Chắc cô nàng cũng chẳng ngờ được hành động này lại bị kéo đi xa và gây lại thiệt hại nặng nề đến vậy.

Nhìn lại hành trình sự nghiệp của HyunA, cô ca sĩ sinh năm 1992 được gọi là "lắm tài, nhiều chuyện" cũng chẳng sai vì bên cạnh những thành công mà HyunA có thì các scandal tiêu cực về cô nàng cũng chẳng ít. Nhất là chuyện HyunA cứ kết hợp với nhóm nhạc nào là sau cùng cũng đều không có kết cục tốt đẹp. Nhân duyên sự nghiệp của HyunA, có lẽ tốt nhất nên tự đứng trên đôi chân của mình thì hơn.

Còn chúng ta, việc bây giờ nên làm là dành một ngày để stream lại các bài hit của HyunA và E'Dawn đi, húp một hụm trà rồi chờ xem vụ scandal này sẽ còn drama đến mức nào nữa.