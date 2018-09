Truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu tông CSGT trọng thương

Ngày 9/9, Công an huyện Châu Thành đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tiến hành truy xét nhóm đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu và chống người thi hành công vụ ở khu vực.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 5h30 ngày 7/9, tổ công tác tuần tra kiểm soát của phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an tỉnh Tiền Giang làm nhiệm vụ trên tuyến QL91, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành.

Lúc này, tổ tuần tra phát hiện 1 nhóm đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu điều khiển xe máy với tốc độ cao nên đã tiến hành chặn lại. Trong quá trình trên, anh Phạm Thành Nghĩa là CSGT thuộc phòng PC08 bị tông trọng thương. Lực lượng đã tiến hành đưa anh Nghĩa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

Một chiến sĩ CSGT bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ. Ảnh: M.T

Sau khi tông trúng chiến sĩ CSGT, nhóm đối tượng bỏ lại 2 xe máy mang BKS: 66L4 - 2807; 61F9 - 5559 và gần 3.000 bao thuốc lá ngoại rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, truy bắt nhóm đối tượng. Chiến sĩ CSGT bị thương là anh Nghĩa bị gãy hở 1/3 giữa độ 3B hai cẳng chân trái, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

Hiện Công an đang truy bắt nhóm đối tượng để phục vụ việc điều tra.