Trương Ngọc Ánh lại "chơi lớn" khi kết hợp ngôi sao võ thuật gốc Việt nổi nhất thế giới vào phim điện ảnh mới

Sau khi công bố dự án Twilight Zodiac (Đêm Hoàng Đạo) hợp tác cùng các diễn viên đa quốc gia thì chiều tối ngày 05/05/2018, Trương Ngọc Ánh cùng nhà sản xuất Dennis Hồ công bố dự án phim hành động mới The Target - Mục Tiêu Chết sắp được bấm máy tại Mỹ, Nga và Việt Nam.

Bộ phim The Target - Mục Tiêu Chết sẽ do ngôi sao võ thuật gốc Việt nổi tiếng nhất thế giới Cung Lê làm đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và đóng vai nam chính. Buổi họp báo được diễn ra với sự tham gia của Cung Lê, Trương Ngọc Ánh, dàn diễn viên hành động David Phạm, Xuân Phúc, Marcus... cùng các nghệ sĩ khách mời đến ủng hộ dự án điện ảnh.

Trương Ngọc Ánh và Cung Lê diện đồ đôi, xuất hiện cùng nhau tại sự kiện

The Target - Mục Tiêu Chết xoay quanh câu chuyện về hai điệp viên ưu tú người Việt là Mạnh (Cung Lê) và An (Trương Ngọc Ánh) thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tinh nhuệ. Trong lần thực hiện nhiệm vụ tại nước ngoài, Mạnh và An phải đối mặt với băng nhóm mafia khét tiếng châu Á, buộc phải đưa ra những quyệt định sinh tử. Cũng kể từ đây, Mạnh và An bất đắc dĩ lọt vô tầm ngắm của bọn tội phạm. Nhiều tình huống bất ngờ xảy ra, Mạnh và An vừa phải thoát khỏi cuộc truy sát khốc liệt, vừa đấu tranh phá án và vô tình trở thành những "mục tiêu chết".

Về cơ duyên hợp tác đặc biệt này, nhà sản xuất – diễn viên Trương Ngọc Ánh cho biết: "Đến khi tôi dự kiến thực hiện một dự án phim mới và mời anh Cung Lê tham gia thì cũng ngay thời điểm anh đang lên kế hoạch thực hiện dự án riêng với ý định mời tôi vào vai nữ chính. Vậy là cả hai gặp nhau, cùng bàn bạc xem sẽ thực hiện dự án nào trước, tính toán rất kĩ và cuối cùng chúng tôi quyết định chọn The Target - Mục Tiêu Chết".

Ngôi sao võ thuật gốc Việt nổi tiếng nhất thế giới Cung Lê

Lần hiếm hoi về Việt Nam đóng phim, Cung Lê tâm sự: "Tôi đã ấp ủ ước mơ về Việt Nam làm phim rất lâu. Hơn ai hết, tôi mong muốn bộ phim này sẽ góp phần đưa điện ảnh Việt Nam tiếp cận khán giả quốc tế, bên cạnh thị trường nội địa với hơn 90 triệu dân được coi là thị trường quan trọng nhất.

Tôi là người Việt, dù đi đâu làm gì vẫn luôn là người Việt, tôi rất hạnh phúc nếu có thể đóng góp một phần công sức nhỏ vào điện ảnh nước nhà. Tôi hiểu rất rõ để đi thật xa thì phải đi cùng nhau và đó là lí do tôi và Trương Ngọc Ánh hợp tác. Tôi mong rằng, những nỗ lực của chúng tôi trong dự án này sẽ được công chúng ủng hộ và đón nhận".

Phim được dự kiến bấm máy vào tháng 7/2018 với bối cảnh được trải dài từ Việt Nam, Nga, Mỹ… với sự xuất hiện hùng hậu của các ngôi sao điện ảnh quốc tế, dự kiến công chiếu vào mùa hè 2019.

