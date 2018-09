Trước ngày chuyển giao ngôi vị, Á hậu Thùy Dung hài hước chia sẻ về "Top 3 Hoa hậu Việt Nam lành nhất Trái đất"

Nguyên văn chia sẻ của Thùy Dung:

Nói về Top 3 lành nhất Trái Đất



Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, cô Linh theo cách tụi tui vẫn gọi, là cô Hoa hậu nhìn rất mong manh nhưng vô cùng mạnh mẽ. Cô Linh luôn mang trong mình một nguồn năng lượng tích cực và một vẻ đẹp đến từ sự tử tế mà có lẽ ai từng tiếp xúc cũng cảm nhận thật rõ.

Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú, còn gọi là chị Tú, ngoài chiều cao khủng thì bộ não cũng rất khủng nhé. Chị là á hậu duyên dáng, thông minh và dễ thương hết nấc. Chị Tú còn có khả năng ăn cả thế giới và vẫn chuẩn vòng eo 61... Đủ để ghen tị chưa nhỉ?

Á hậu Thuỳ Dung, là tui, tính tình kỳ quặc và gương mặt kỳ khôi. Vậy nên, lúc nào tui cũng thấy mình may mắn lắm khi được đồng hành cùng 2 cô gái kia trong hành trình 2 năm của mình. Ừ thì... sau này còn nhiều dịp gặp nhau, nhưng do Hoa hậu Việt Nam 2018 sắp kết thúc rồi, là lúc 3 cô gái này về hưu hưởng thụ, lòng tui nảy sinh nhiều cảm xúc khó tả quá..

Kết bài, tui muốn nhấn mạnh là: Tui ưng cô Hoa hậu Linh với Á hậu Tú lắm. Thank you two for an unforgettable journey (Tạm dịch: Cảm ơn vì một hành trình khó quên).