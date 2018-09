Trung úy công an bị giáng 2 cấp vì quan hệ bất chính, "người tình" tố còn nợ hơn 300 triệu

Chị L. Ảnh: Người lao động

Tin từ VnExpress cho hay, Công an huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đã quyết định kỷ luật giáng 2 cấp, từ trung úy xuống thượng sĩ, đối với anhTrần Văn Non (29 tuổi, công tác tại Công an huyện Vĩnh Thuận) vì có mối quan hệ bất chính.



Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thuận đang xem xét kỷ luật anh Non về mặt Đảng.

Trước đó, vào tháng 2/2017, anh Non thuê nhà trọ sống như vợ chồng với một cô gái khiến cô này sinh con.

Cô gái trong sự việc là chị Trần Thị L. (SN 1992, ngụ tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Chị L. cũng chính là người đã gửi đơn tố cáo anh Non lên nhà chức trách.

Chiều nay (12/9), theo báo Đất Việt, chị L. cho biết chưa nhận được câu trả lời về sự việc.

"Tôi là người gửi đơn tố cáo mà cách đây không lâu tôi gọi điện hỏi kết quả xử lý thì bên công an lại bảo chỉ xử lý trong ngành và không trả lời tôi. Hiện tôi đang nhờ luật sư để gửi đơn tiếp lên tòa án yêu cầu Non (anh Trần Văn Non, 29 tuổi, công tác tại Trại giam Phú Quốc-PV) phải chu cấp cho con chung của chúng tôi", nguồn trên dẫn lời chị L.

Cũng theo chia sẻ của chị L. với báo Đất Việt, anh Non sắp làm đám cưới với người khác và còn nợ chị khoản tiền hơn 300 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, đại tá Bùi Văn Xứ, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thuận, cho biết trên báo Tiền phong, trong đơn tố cáo của chị L. không yêu cầu anh Non phải cấp dưỡng cho con nên để đôi bên tự thỏa thuận với nhau.

Theo thông tin trên báo Tiền phong, khi chị L. và anh Non thuê phòng sống chung, chị có con thì người tình bảo giữ kín chờ ngày xét lý lịch xong thì công khai. Sau đó, anh Non chuyển công tác, không giữ lời hứa đón chị L. về sống chung.

Chị L. sinh con trai đầu năm 2018, kết quả giám định từ Phân viện Khoa học Hình sự của Bộ Công an tại TP HCM khẳng định, bé trai là con của anh Non, với xác suất 99,999%.

