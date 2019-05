Trung tướng Lương Tam Quang nói về thông tin 1 tỉ đồng/suất nâng điểm

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, trả lời câu hỏi liên quan đến điều tra về gian lận thi cử, đặc biệt là thông tin chi 1 tỉ đồng/suất nâng điểm, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, cho đến nay đã khởi tố 3 vụ án gian lận thi cử tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình. Đối với Hà Giang và Sơn La, Bộ Công an giao cho công an địa phương, còn Hòa Bình do Bộ Công an thụ lý.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố một đối tượng liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Sơn La.

“Để đảm bảo xử lý kịp thời, đúng thời hạn trước mắt, đã khởi tố, truy tố các bị can. Công tác điều tra sẽ tiến hành khẩn trương để sớm đưa ra xét xử theo đúng quy định”, Trung tướng Lương Tam Quang cho hay.

Về thông tin đưa – nhận tiền trong vụ án, ông Quang cho biết đây chỉ là lời khai của các bị can, nên chưa đủ căn cứ.

"Về việc đưa nhận tiền từ người nhà thí sinh cho các bị can, cơ quan điều tra đang trong quá trình thu thập đấu tranh, để chứng minh theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để kết luận có việc nhận tiền nâng điểm, đang đấu tranh, làm rõ chứng cứ, khi có kết luận sẽ thông tin công khai”, Trung tướng Quang nói.

Cũng liên quan đến việc này, trước ý kiến việc có hay không dự định bỏ kỳ thi THPT quốc gia, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ cho hay: “Thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương và Nghị quyết của Chính phủ, Bộ GDĐT đã xây dựng đề án đổi mới việc đánh giá, thi cử. Bộ đã thực hiện phương thức do mình xây dựng và được Chính phủ phê duyệt.

Trước đây, ngoài việc thi THPT, học sinh phải thi 3 cuộc thi nữa, gây khó khăn cho thí sinh và phụ huynh. Mục đích của đổi mới thi là tạo điều kiện khắc phục khó khăn, tạo công bằng. Bộ đã cân nhắc ý kiến này, tuy nhiên sẽ không bỏ thi tốt nghiệp THPT, vì sẽ là trái với luật”.

Thứ trưởng Độ dẫn Luật Giáo dục nêu rõ đây là một trong nhũng kỳ thi quan trọng, nếu bỏ thì động lực sẽ giảm.