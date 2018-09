Trong lúc nghỉ giải lao drama tình cảm Kiều Minh Tuấn cùng An Nguy, mời bạn xem lại vlog của An Nguy nói về "Người thứ 3"!

Showbiz Việt hôm nay lại được dịp xôn xao, chuyện về Kiều Minh Tuấn và An Nguy thừa nhận có tình cảm với nhau sau khi kết hợp trong 1 bộ phim.

Nhấn mạnh vài điều khiến chuyện tình cảm này nhận về vô vàn chỉ trích và tranh luận: phim có Kiều Minh Tuấn và An Nguy đóng chính sắp ra rạp, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng trong mắt công chúng vẫn đang là cặp đôi đáng ngưỡng mộ sau nhiều năm yêu thương tình nghĩa bền bỉ.

An Nguy và Kiều Minh Tuấn yêu nhau thật hay không, người ta vẫn cảm thấy khó tin lắm. Dư luận đứng về phía chiêu trò PR cho phim nhiều hơn. Nhưng nếu An Nguy và Kiều Minh Tuấn yêu nhau thật ở thời điểm này thì khác gì An Nguy thừa nhận mình là người thứ 3?

Vâng, giới thiệu cho các bạn 1 chiếc vlog mà An Nguy từng làm 3 năm trước, chủ đề về "Người thứ 3". Chính An Nguy đã bày tỏ quan điểm của mình về người thứ 3 như thế này đây:

Vlog An Nguy: Quan điểm về người thứ 3

Theo An Nguy, cô chia "Người thứ 3" ra làm 3 kiểu: vô tình, cố tình và người yêu cũ.

Vô tình không biết thì không có tội. Nếu ngoan, biết điều rút lui thì không biết coi như không có tội.

Cố tình là kiểu gây ức chế với mọi người nhất. Biết người ta có người yêu rồi, vẫn nhắn tin gọi điện như "vườn không nhà trống" rồi ra vẻ đường hoàng "đi thế này có sợ người yêu anh ghen không". An Nguy bày tỏ sự gay gắt, bỉ bôi về người cố tình làm kẻ thứ 3!

Có một phát biểu: "Trong tình yêu, ai không được yêu mới là kẻ thứ 3!" và An Nguy đã đáp lại rằng: "Xin lỗi chị đi, đi vệ sinh người ta còn phải xếp hàng nữa là chuyện yêu đương."

Nhưng mối quan hệ giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng thì ai mà chả biết. Biết vậy rồi nhưng An Nguy và Kiều Minh Tuấn vẫn chịu thua trước tình yêu mà công khai cho bàn dân thiên hạ như vậy sao? An Nguy của ngày xưa, thời làm vlog mạnh miệng đâu mất rồi? Và cả Kiều Minh Tuấn nữa, chính anh cũng thừa nhận tình cảm của mình với An Nguy là thật nhưng đang trong giai đoạn xem xét?



Trong 3 kiểu người thứ ba mà An Nguy nhắc đến, chúng ta nên xếp An Nguy vào kiểu nào bây giờ hả các bạn?