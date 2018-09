Trình diễn tận 20 lần ở một sự kiện trong cùng ngày, chàng trai NCT được ủng hộ với quyết định rời nhóm

Mark của NCT là thành viên bận nhất trong nhóm vì phải quảng bá ở cả 3 nhóm nhỏ là NCT U, NCT 127 và NCT DREAM. Mới đây, sự bận rộn đó của anh đã được chứng minh một lần nữa tại DMCF 2018 Korean Music Wave diễn ra ngày 8/9 vừa qua.

Cụ thể, anh đã phải trình diễn 5 bài hát trong sự kiện này gồm "Boss" (NCT U), "Touch" (NCT 127), "We Go Up" (NCT DREAM), "Black On Black" (NCT) và "Growl" (EXO). Ở mỗi bài hát sẽ có 3 lần diễn tập và 1 lần diễn chính, nâng số lần anh phải trình diễn ở sự kiện này lên con số 20.

Fancam "Boss" & "Touch" – Mark (NCT) (DMCF 2018 8/9)

Fancam "We Go Up" – Mark (NCT) (DMCF 2018 8/9)

Fancam "Growl" – Mark (NCT) (DMCF 2018 8/9)

Sau khi kết thúc quảng bá với NCT DREAM, Mark sẽ rời nhóm. Việc SM làm như vậy không những không hề vấp phải chỉ trích mà còn được tuyên dương vì Mark sẽ có cơ hội nghỉ ngơi nhiều hơn và giảm bớt áp lực cho anh mỗi khi trình diễn cùng các nhóm nhỏ khác nhau tại những sự kiện tương tự:

– "Cái gì cơ? Biểu diễn 20 lần một ngày cơ á? Anh ấy không mệt à? Điên mất".

– "Trời ơi, làm sao mà cơ thể Mark vẫn chịu đựng được chừng ấy lần biểu diễn vậy nhỉ? Không phải các nhóm nhỏ của NCT đều có vũ đạo phức tạp và tốn sức sao? Mark thật sự làm việc rất chăm chỉ ấy. Hãy ủng hộ NCT nhiều hơn nữa nào".

– "Mark của chúng ta không hề cho người hâm mộ thấy cậu ấy mệt mỏi gì hết. Hi vọng sau khi rời NCT DREAM anh ấy được nghỉ ngơi nhiều hơn nữa".

– "Tôi đã xem một video trên YouTube với tựa đề "Mark không thể nào không thành công được" và rất ngạc nhiên khi biết anh ấy rất hay luyện tập".

– "Chủ tịch Lee SooMan đã có một quyết định cực kì hợp lí khi để Mark rời NCT DREAM".

Mark (NCT)

Nguồn tham khảo: PC