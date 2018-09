Triệt xóa sòng bạc khủng của giang hồ gốc Bắc

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phía Nam xác nhận, vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM triệt xóa 1 sòng bạc khủng của một số tay giang hồ gốc Bắc trên địa bàn.

Các con bạc bị tạm giữ để điều tra

Nhóm đối tượng có vai trò tổ chức sòng bạc, trong đó có Thành "bò" (thứ 2, từ phải sang, có hình xăm ở tay)

Theo đó, qua điều tra, theo dõi, 17h chiều 13-9 các lực lượng phối hợp nói trên đã bất ngờ đột kích vào căn nhà ở địa chỉ số 171/127 đường Nguyễn Tư Giản, quận Gò Vấp. Tại hiện trường, Công an đã khống chế, tạm giữ 62 người đang sát phạt dưới hình thức xóc dĩa ăn tiền. Công an còn thu giữ thêm lượng lớn tang vật như: hơn 300 triệu đồng, các công cụ phục vụ đánh bạc, các sổ sách liên quan đến vay mượn nợ tại sòng bạc, 5 ô tô và nhiều xe gắn máy.

Tang vật mà cơ quan Công an thu giữ tại sòng bạc

Điều tra sơ bộ xác định, tổ chức sòng bạc nói trên là Nguyễn Trọng Thành (tự Thành “bò”, SN 1990, ngụ tỉnh Thanh Hóa). Có nhiều đối tượng khác cũng tham gia cùng vai trò tổ chức với Thành “bò” là, Phạm Văn Tùng (Tùng “sẹo”, SN 1993, ngụ TP.Hải Phòng), Lê Bá Sơn (SN 1974, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Trần Văn Phố, (SN 1991, ngụ quận 12)…

Thạnh “bò” thừa nhận tổ chức sòng bạc từ 25-8 đến nay. Người chơi là dân giang hồ, cờ bạc chuyên nghiệp từ khắp nơi. Thành “bò” đối phó với chính quyền bằng cách liên tục thay đổi địa điểm, cho đàn em cảnh giới chặt chẽ bên ngoài và bố trí chỗ gửi xe ô tô, xe gắn máy cách xa sòng bạc.

Tại sòng bạc, nhóm của Thành “bò” còn tổ chức cho vay nặng lãi. Theo Công an, thời điểm triệt xóa sòng bạc, Thành “bò” cùng đồng bọn cho nhiều người khác vay tổng cộng 2,4 tỷ đồng.

Cũng cán bộ Công an cho biết, mức thắng thua mỗi ngày ở sòng bạc lên đến vài tỷ đồng. Qua sàng lọc, hiện Công an đang tạm giữ 38 người để mở rộng điều tra; những người khác vai trò hạn chế, cơ quan công an tạm giải tỏa, chờ làm rõ, xử lý sau.

https://anninhthudo.vn/phap-luat/triet-xoa-song-bac-khung-cua-giang-ho-goc-bac/781913.antd