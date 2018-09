Trêu ghẹo bạn gái người khác, nam thanh niên bị đâm tử vong

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an Nghệ An vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án giết người, chuyển VKSND tỉnh đề nghị truy tố bị can Hoàng Đình Nghĩa (SN 1993, trú tại xóm Vạn Thành, xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) trước pháp luật.

Vào khoảng 21h45 ngày 29/7, Hoàng Đình Nghĩa chở bạn gái là Nguyễn Thị Hường (SN 1988, trú tại xã Khánh Thành, Yên Thành) đi dạo theo hướng từ QL48E lên thị trấn Yên Thành.

Tại đây, 2 người gặp Thái Hữu Bảo (SN 1997) đi xe máy chở theo Hồ Đình Đoàn (SN 1997, cùng trú tại xóm 3, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành). Lúc này, Bảo và Đoàn đi xe lạng lách, trêu ghẹo chị Hường.

Vì vậy, chị Hường dùng 1 sợi dây đánh vào lưng Đoàn. Sau đó, Nghĩa chở chị Hường trở về.

Hiện trường xảy ra sự việc

Trong lúc đó, bức xúc vì bị đánh, Bảo gọi điện cho 3 người bạn chặn đường Nghĩa và bạn gái. Trong lúc hai bên đang nói chuyện, Bảo dùng tay đấm vào người Nghĩa.

Nghĩa bỏ chạy thì Bảo đuổi theo sau. Chạy được khoảng 20m, đến con đường đất rẽ vào trụ sở UBND thị trấn Yên Thành thì Bảo và Nghĩa tiếp tục lao vào đánh nhau. Nghĩa dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực và lưng Bảo rồi bỏ chạy. Bảo được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Mặc dù vụ án diễn ra trong đêm tối, có nhiều đối tượng liên quan, nhưng bằng quyết tâm cao, sau thời gian tích cực điều tra đã xác định được đối tượng gây án và nội dung sự việc liên quan, Kết hợp với vận động gia đình đối tượng Nghĩa sau đó đã đến Công an huyện Yên Thành đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng CSHS đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án chuyển VKSND tỉnh đề nghị truy tố bị can Hoàng Đình Nghĩa trước pháp luật.