Trận lũ lụt hy hữu trong lịch sử London: Ngọn sóng bia đen cao đến 4.5 mét càn quét đường phố khiến 8 người thiệt mạng

Buổi trưa 17/10/1814 được xem là ngày định mệnh đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 8 người tại khu quận nghèo St Giles, London. Vụ thảm họa kỳ lạ xảy ra khi một thùng chứa bia khổng lồ bằng gỗ bị vỡ toang tại nhà máy nấu bia đen Horse Shoes thuộc công ty Meux and Company. Áp lực nước quá mạnh kéo theo hai thùng chứa bia khác cũng bị vỡ, tạo thành hiệu ứng dây chuyền khủng khiếp.

Nhà máy nấu bia Horse Shoe trên đường Tottenham Court.

Được biết mỗi thùng chứa bia có sức chứa khoảng 610.000 lít, theo ước tính đã có khoảng 1.470.000 lít bia đã ồ ạt phun trào và đổ xuống đường, tạo thành một trận lũ lụt bia lịch sử có 1-0-2 trên thế giới.

Dòng lũ bia đã phá tan bức tường phía sau khu nhà nấu bia Horse Shoe tại góc đường Tottenham Court và Great Russell. Chỉ trong phút chốc, nước lũ cuốn đến đường George Street và New Street, với ngọn sóng cao đến 4.5 mét, kéo theo gạch đá và những đồ vật trên đường. Hai căn nhà cùng một quán bia đã bị lũ bia đánh sập, tổng cộng có ít nhất 8 người đã thiệt mạng vì bị nhấn chìm trong men bia, bên cạnh đó là hàng trăm người khác bị thương tích và nhiều ngôi nhà bị hư hại nặng nề.



Dòng lũ bia đã cuốn trôi tất cả mọi thứ trên đường, phá hủy nhà cửa, nhấn chìm người dân.

Thảm họa chưa dừng tại đó. Trong khi nhiều người dân đã phải cố trèo lên bàn, tủ cao, thậm chí là leo lên mái nhà để thoát khỏi dòng bia đen kịt thì một số người khác lại vô cùng hứng khởi mang xô chậu ra múc bia về uống. Hiếm có dịp nào bia miễn phí lại nhiều đến như thế, chả trách người ta lại không tranh thủ uống thêm một chút. Đáng tiếc, cũng chính vì uống bia quá nhiều, vài ngày sau đó đã có thêm 9 nạn nhân khác tử vong vì ngộ độc bia.

Sau khi lũ bia rút hết, công ty Meux and Company đã bị đưa ra tòa xét xử để làm rõ trách nhiệm. Đến cuối cùng, quan tòa lại miễn trừ trách nhiệm cho nhà máy bia vì cho rằng trận lũ lụt hy hữu và cái chết của những nạn nhân xấu số là “tại nạn không tránh khỏi do ý Chúa trời".



Vụ bể thùng chứa bia gây ra thiệt hại cho Meux and Company 23.000 bảng Anh (khoảng 1.25 triệu bảng ngày nay) nhưng rất may mắn, công ty lại không rơi vào tình trạng phá sản do được nhà nước đền bù thiệt hại cho số bia bị chảy ra với khoản tiền 7.250 bảng (khoảng 400.000 bảng hiện nay).



Trận lũ bia là hậu quả của hơn 1.470.000 lít bia đổ xuống đường phố London.

Trận lũ lụt bia London đã tạo ra một cuộc cách mạng thay thế thùng ủ men bằng gỗ sang loại thùng có lót bê tông. Đến năm 1922, nhà máy bia Horse Shoe bị phá dỡ. Một phần đất của nhà máy ngày xưa bây giờ là nơi tọa lạc của nhà hát Dominion.

(Nguồn: historic-uk, smithsonianmag)