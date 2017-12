TP.HCM: Bị lập biên bản do đánh nhau, nam thanh niên xông vào hành hung công an rồi cầm dao cố thủ trong nhà

Ngày 24/12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Tiến Phú (25 tuổi, ngụ tỉnh Long An, trú huyện Bình Chánh) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".



Theo điều tra, khoảng 16h ngày 19/12, công an xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM nhận được tin báo có đánh nhau ở khu vực nên đã cử 2 công an viên gồm Trần Minh Quốc Dũng và Phan Văn Mới tới hiện trường.

Hình minh họa

Ngay khi có mặt tại hiện trường, 2 công an viên xác định Phú và một người khác cùng địa phương đánh nhau nên đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.

Bất ngờ, Phú lớn tiếng cự cãi với công an viên Dũng rồi xông vào đánh tới tấp, sau đó chạy vào nhà của mình gần đó lấy dao và cố thủ trong nhà.

Trước tính chất vụ việc, Công an huyện Bình Chánh đã có mặt tiến hành khống chế và đưa Phú về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Phú khai nhận hành vi phạm tội của mình.