Top mỹ nhân "con nhà người ta" của Thái Lan: Đã đẹp lại còn là Thủ khoa, Á khoa của loạt trường Đại học danh tiếng

Đã từ lâu, bên cạnh xứ kim chi, Thái Lan cũng được biết đến là nơi sản sinh ra những mỹ nhân xinh đẹp đỉnh cao của châu Á. Nhiều người vẫn thường nghĩ, người nổi tiếng thường xuyên bận rộn với lịch trình công việc mà bỏ quên nhiều thứ, đặc biệt là việc học tập. Tuy nhiên những mỹ nhân Thái Lan dưới đây lại chứng tỏ điều ngược lại.

Loạt sao nữ đình đám xứ chùa Vàng dưới đây đều là những nghệ sĩ có thành tích học tập đáng nể. Thậm chí khi tốt nghiệp, họ còn trở thành Thủ khoa, Á khoa… mà điều này không phải bất cứ sinh viên nào khi ngồi trên giảng đường đại học cũng làm được. Cùng xem danh sách sau đây để thấy được chân dung những sao nữ Thái Lan vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, xứng đáng được gọi là "con nhà người ta".

Patricia Tanchanok Good - bạn gái xinh đẹp của mỹ nam gia thế khủng của "Tuổi nổi loạn" Peach Pachara Chirathivat - là mỹ nhân đầu tiên được nhắc tới danh sách này. Cô nàng sở hữu gương mặt lai Anh-Thái ấn tượng và được nhận xét có nét giống siêu mẫu nổi tiếng thế giới Miranda Kerr với lúm đồng tiền duyên dáng. Patricia Tanchanok Good cũng từng tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng của đài CH3 như "Mối hận cơ duyên", "Ngọn gió tình yêu" hay "Đôi cánh thiên thần"…

Ngoài ra, cô nàng còn khiến các fan của mình vô cùng tự hào khi xuất sắc tốt nghiệp với tư cách thủ khoa của khoa Truyền thông, chuyên ngành Quản lí truyền thông, trường Đại học lâu đời và danh giá nhất Thái Lan Chulalongkorn.

Mang trong mình hai dòng máu Thái và Trung Quốc, "Nữ thần rắn" Taew Nataporn đã chiếm được rất nhiều cảm tình của các khán giả màn ảnh nhỏ Thái Lan qua các bộ phim có rating cao ngất ngưởng như "Ánh Dương Rực Rỡ", "Ngọn Gió Tình Yêu" và không thể không kể đến "Trò chơi tình ái" - bộ phim đình đám gần đây nhất của Taew Nataporn bên cạnh "Hoàng tử nụ cười Thái Lan" James Jirayu.

Xinh đẹp, diễn "cừ" là thế nhưng Taew Nataporn còn khiếu người hâm mộ bất ngờ hơn với thành tích học tập siêu khủng của mình. Cô nàng vốn có tiếng học giỏi trong giới showbiz Thái, bằng chứng là mỹ nhân sinh năm 1989 này là Á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp Khoa Kiến trúc, trường Đại học Chulalongkorn.

"Bà hoàng thảm đỏ" Chompoo Araya có lẽ là gương mặt không còn xa lạ với các khán giả Việt Nam khi đã từng tham gia hàng loạt các tác phẩm truyền hình, điện ảnh đình đám xứ chùa Vàng. Đặc biệt, mỗi lần xuất hiện tại Liên Hoan phim Cannes, mỹ nhân này luôn ghi dấu ấn đậm nét với giới truyền thông quốc tế bởi nhan sắc đỉnh cao cùng thần thái xuất sắc.

Xinh đẹp, giàu có, là một trong những chị đại quyền lực ở Tbiz, Chompoo Araya còn khiến các chị em ghen tị bởi trình độ học vấn đáng nể. Cô từng đạt danh hiệu Á khoa, xuất sắc tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật, chuyên ngành tiếng Anh, trường Đại học Rangsit có tiếng của Thái Lan.

"Song Hye Kyo của Thái" Aom Sushar chính là cô nàng nấm lùn đáng yêu, tài năng của màn ảnh nhỏ xứ chùa Vàng. Cô nàng từng gây sốt khắp châu Á với những màn hóa thân xuất sắc trong các tác phẩm remake đình đám như "Nụ hôn định mệnh", "Trái Tim Mùa Thu" hay "Ngôi nhà hạnh phúc"… và không thể không nhắc đến "Yes or No" – Bộ phim khai thác đề tài đồng tính nữ đã góp phần đưa tên tuổi của Aom Sushar lên một tầm cao mới.

Giống như nhiều người đẹp trong danh sách này, mỹ nhân không tuổi này của Tbiz cũng học rất giỏi. Cô là Á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật, chuyên ngành Diễn xuất và Chỉ đạo diễn xuất của Đại học Srinakharinwirot - một trường đại học lớn và có truyền thống lâu đời ở Thái Lan.

Dù ở bất cứ đâu, nữ chính đình đám của bộ phim "Bố bận, bác không rảnh" Nittha Jirayungyurn chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng về nhan sắc. Vẻ đẹp ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang chảnh của mỹ nhân sinh năm 1990 này chính là vũ khí lợi hại nhất giúp cô nàng chiếm được cảm tình của khán giả màn ảnh nhỏ Thái Lan.

Bên cạnh đó, trình độ học vấn đáng nể của cô nàng cũng khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, Nittha Jirayungyurn là Á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật, Chuyên ngành Thiết kế thời trang, trường Đại học Srinakharinwirot, cùng trường với đàn chị Aom Sushar.

Prang Kannarun

Cô nàng diễn viên sở hữu khuôn mặt đẹp như tạc tượng - Prang Kannarun - từng gây thiện cảm với khán giả màn ảnh nhỏ xứ chùa Vàng qua vai diễn Prima yêu kiều trong "Thần mai mối 7: Sói Bự Và Thỏ Ngoan". Tuy nhiên, phải đến bom tấn "Ngược dòng thời gian để yêu anh", Prang Kannarun mới được khán giả toàn châu Á biết đến với vai tiểu thư hiền lành Maeying Junward.

Không chỉ xinh đẹp, hát múa hay, diễn xuất giỏi, cô nàng còn khiến rất nhiều người ngưỡng mộ với bảng thành tích xuất sắc thời đi học khi liên tục đạt điểm cao trong các kỳ thi, nhận học bổng trong suốt thời trung học. Ngoài ra, Prang Kannarun còn có được tấm bằng thủ khoa đầu ra chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn của trường Quốc tế, thuộc Đại học Mahidol - một trong những ngôi trường danh tiếng nhất Thái Lan.

Alice Tsoi

Nữ diễn viên xinh đẹp trong loạt tác phẩm đình đám như "U-Prince Series", "Ugly Duckling - cô vịt xấu xí" phần 3, "My Dear Loser" gây ấn tượng với các mọt phim Thái nhờ gương mặt bầu bĩnh cùng nụ cười tỏa nắng mọi lúc mọi nơi. Không những tham gia phim ảnh, cô nàng còn tham gia rất nhiều MV ca nhạc của các ca sĩ, nhóm nhạc đình đám Thái Lan và nổi tiếng qua "Project Love Pill 2".

Mới đây, Alice Tsoi đã đón tin vui lớn khi trở thành Tân thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật, chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa (hệ đào tạo Quốc tế) của Đại học danh giá Chulalongkorn.

