Top 20 MV Kpop đạt 100 triệu view nhanh nhất: BTS và TWICE ngang hàng, cộng lại đã quá nửa

Với cách tính điểm trên các show âm nhạc hàng tuần như Inkigayo, M Countdown hay The Show, lượt xem MV từ kênh chính thức trên Youtube sẽ chiếm từ 10 – 35% tổng điểm để giúp các idol đạt hạng nhất trong trận tranh cúp ở cuối mỗi chương trình. Vậy nên các fandom luôn nỗ lực "cày" view cho thần tượng mình nhiều nhất có thể, đặc biệt là trong thời gian quảng bá bài hát mới. Theo số liệu mới nhất từ Youtube, danh sách 20 MV Kpop đạt 100 triệu view nhanh nhất đã được công bố với loạt hit đình đám của các nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc.

Danh sách top 20 MV đạt 100 triệu view nhanh nhất Kpop

Đứng đầu danh sách không ai khác chính là "ông hoàng Youtube" BTS với MV "IDOL" mới ra mắt ngày 24/8 vừa qua. Chỉ sau 4 ngày phát hành, "IDOL" chính thức cán mốc 100 triệu view, BTS đã rút ngắn một nửa thời gian đạt trăm triệu view so với "Fake Love" – bài hát đứng thứ hai trong danh sách mà BTS đã lập nên trong 8 ngày.

Ngoài ra, 5 MV khác của các chàng trai nhà BigHit cũng lọt top phải kể đến như "DNA, Mic Drop, Not Today, Blood Sweat & Tears và Spring Day". Mỗi lần comeback là một lần BTS tự phá vỡ kỷ lục của chính mình, thêm phần khẳng định đẳng cấp thế giới của nhóm.

"IDOL" của BTS là MV đạt 100 triệu view nhanh nhất trên Youtube

BTS

Không kém cạnh BTS, TWICE cũng có đến tận 7 MV đạt 100 triệu view nhanh nhất Kpop. Thời gian ngắn nhất để TWICE cán mốc 100 triệu là 33 ngày của MV "Likey". Mặc dù sau khi ra mắt, nhiều fan chê MV thiếu nội dung và tính liên kết với bài hát nhưng với hình ảnh trẻ trung, đầy năng động của các cô nàng nhà JYP vẫn soái ngôi mọi bảng xếp hạng.

Bên cạnh đó, "What Is Love?, Heart Shaker, TT, Knock Knock và Signal" cũng lọt top với thành tích đều dưới 107 ngày. Và mới đây nhất, ngày 6/9 đã chính thức ghi nhận thêm "Dance The Night Away" đạt 100 triệu view trên Youtube chỉ sau 59 ngày. Bằng loạt thành tích khủng này, girlgroup đình đám nhà JYP vẫn đang tiếp tục chứng tỏ vị thế nữ hoàng về lượt view trên Youtube của mình.

"Likey" MV - TWICE

TWICE

Đứng thứ 3 trong top là "Ddu-du Ddu-du" của Blackpink. 10 ngày là con số chính xác giúp các cô gái nhà YG đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất .Ngay khi vừa ra mắt, sản phẩm âm nhạc của các cô nàng nhanh chóng "gây bão" các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế khiến Blink không khỏi tự hào. Đồng thời, MV "Ddu-du Ddu-du" cũng chính là MV đạt 300 trăm triệu view ngắn nhất với mốc thời gian kỉ lục là 69 ngày.

Blackpink cũng góp hai MV "As If It’s Your Last" và "Playing With Fire" vào danh sách này với vị trí thứ 9 và 20 bằng con số ấn tượng lần lượt là 46 và 161 ngày.

MV "DDU-DU DDU-DU" - Black Pink