Tổng kết Baeksang 2018: Sao gạo cội tinh tế, đáng yêu bao nhiêu, sao trẻ gây thất vọng bấy nhiêu

Như mọi năm, Baeksang Arts Awards 2018 tiếp tục là một mùa giải Baeksang được công chúng khen ngợi vì quy mô tổ chức và kết quả trao giải. Về phía các nghệ sĩ - những ngôi sao chính của buổi lễ - họ cũng đã để lại không ít ấn tượng khó quên cho khán giả. Tuy nhiên, nếu như các diễn viên gạo cội khiến công chúng dậy sóng vì những hành động hết sức dễ thương thì một số sao trẻ lại làm người hâm mộ đôi chút thất vọng.

Loạt sao gạo cội ghi điểm vì quá đáng yêu

"Trai lùn" Jo Seung Woo: "Cây mic này cao ghê"

Chủ nhân danh hiệu Ảnh đế truyền hình năm nay là Jo Seung Woo của Secret Forest. Khi lên sân khấu nhận giải danh giá, anh Hwang Si Mok lộ rõ vẻ đắn đo vì trước mặt anh không chỉ có một, mà là hai cây micro. Chúng giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở chiều cao (vốn cây mic cao hơn được dùng cho nghệ sĩ nam còn cây thấp hơn dành cho nghệ sĩ nữ khi họ bước ra sân khấu công bố giải thưởng). Cuối cùng, Jo Seung Woo đã chọn ướm thử cây mic cao hơn.

Gong Yoo và Seo Hyun Jin rời đi, để lại Jo Seung Woo ở lại bơ vơ với hai cây mic: "Cây nào được nhỉ? Thôi chọn cây cao hơn xem sao"

Nhưng ngay lập tức, anh Mok đã nhận ra điều gì đó sai sai: "Cây mic này cao ghê". Chuyển sang cây thấp hơn, quả nhiên tự tin hơn hẳn!

Buồn một nỗi, ai cũng biết Jo Seung Woo là "trai lùn", nào có thể đọ lại Gong Yoo - tài tử giữ trọng trách trao giải này cho anh. Thế là ngay khi nhận ra cây mic che luôn cả mặt mình, câu đầu tiên anh phát biểu đó là: "Cây mic này cao ghê" và sau đó, anh chuyển qua "xài" cây mic thấp hơn. Lần này thì mic cao vừa tầm rồi!

Kim Yoon Suk xin lỗi fan "The Merciless"

Năm nay, The Merciless chính là tác phẩm được khán giả cổ vũ nhiều nhất. Nói chính xác hơn, đây là tác phẩm có nhiều fan hâm mộ mua vé đến dự Baeksang nhất. Từ thảm đỏ tới sân khấu, bất cứ khi nào các sao của bộ phim này được xướng tên hay xuất hiện là fan sẽ hò reo cuồng nhiệt, hoàn toàn lấn át các nghệ sĩ khác.

Ngay sau lời xin lỗi dễ thương của Kim Yoon Suk là máy quay "zoom" vào hai "ông chú" của "The Merciless" Sol Kyung Gu và Kim Hee Won ngay!

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng điện ảnh, Sol Kyung Gu của The Merciless được đề cử tuy nhiên Kim Yoon Suk của 1987 mới là người chiến thắng. Nhận giải trước "sức ép lớn" tới từ fan The Merciless, tài tử họ Kim đã mở đầu bài phát biểu của mình đầy hài hước: "Xin lỗi các fan The Merciless. Thế nhưng tôi nhận giải thưởng này là nhận thay cho tất cả những diễn viên tham gia 1987. Anh Sol Kyung Gu cũng tham gia 1987 thế nên anh ấy cũng nhận được giải thưởng".

Kim Sun Ah: Năm lần bảy lượt giật mình vì bị camera "tóm"

Ít khi xuất hiện tại các lễ trao giải những năm gần đây nhưng Kim Sun Ah đã có mặt tại Baeksang 2018 vì hai bộ phim ăn khách Woman of Dignity và Should We Kiss First?. Ngồi ở hàng ghế khách mời, "nàng Kim Sam Soon" khiến fan không khỏi thích thú khi liên tục có những hành động dễ thương.

"Ủa chuyện gì thế? Khán giả hò reo gì thế?"

"Ôi mẹ ơi, camera đưa con lên tivi kìa"

Lâu lâu, Kim Sun Ah lại đem điện thoại ra chụp hình đồng nghiệp trên sân khấu song lại không hề biết rằng mình sắp bị camera "tóm". Có một lần, Kim Sun Ah đang mải mê chụp ảnh thì thấy khán giả ồ lên mà không hiểu vì lí do gì. Nhìn lên màn hình trên sân khấu, cô mới biết là mình đang được anh quay phim nào đấy cho lên sóng. Giật mình, "chị đẹp" họ Kim cất điện thoại đi và thu người ngượng ngùng. Lần khác, Kim Sun Ah lại bị camera "tóm" cảnh say sưa dùng đồ công nghệ và lần này, cô cũng cúi đầu như thể đang xin lỗi khán giả vì "làm việc riêng trong giờ" vậy.

Park Na Rae trêu Jung Hae In: "Đừng ăn cơm Son Ye Jin mua, chị đây sẽ làm cơm cho em"

Quả nhiên là nghệ sĩ hài nổi tiếng, Park Na Rae đã khiến không khí buổi lễ trao giải trở nên sôi động hơn nhờ những câu đùa hết sức hài hước của mình. Xuất hiện với trang phục bắt mắt, Park Na Rae nói rằng cô tới đây để mời một khách VIP tới thăm "Quán bar Na Rae" ở nhà mình, nơi mà cô dùng để chiêu đãi bạn bè đồ ăn thức uống. Park Na Rae tiết lộ năm ngoái cô đã thử mời Park Bo Gum nhưng bị từ chối, và mục tiêu của cô năm nay chính là Jung Hae In.

"Jung Hae In gần đây toàn nhờ Son Ye Jin mua cơm cho mình. Đừng ăn nhé em, cứ đến Bar Na Rae ở nhà chị. Chị sẽ làm cơm cho em ăn" - Lời rủ rê hài hước của Park Na Rae khiến Jung Hae In cười ngượng ngùng. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lọt top được xem nhiều nhất trên TV Naver.

Sao trẻ thiếu tinh tế

Cặp đôi MC Park Bo Gum và Suzy rất được chờ đợi tại lễ trao giải năm nay. Thế nhưng, cả hai lại gây không ít thất vọng khi xuất hiện bên nhau. Mặc dù sẽ cùng là người dẫn dắt chương trình nhưng hai ngôi sao 9X đình đám lại như đang có... "xích mích" với nhau, đến cả một cái khoác tay giữa họ cũng không được nhìn thấy. Biểu cảm của Park Bo Gum cũng lạnh lùng bất ngờ, phải chăng vì anh sợ Lee Dong Wook ghen?

Park Bo Gum tỏ ra khá lạnh nhạt tại thảm đỏ dù là MC

Khi lễ trao giải chính thức bắt đầu, tình hình đã được cải thiện hơn khi cả Park Bo Gum và Suzy đều cố gắng hoàn thành vai trò của mình. Thế nhưng, mĩ nhân nhà JYP có vẻ vẫn chưa tiến bộ nhiều ở khoản làm MC (năm ngoái, cô từng bị cư dân mạng ném đá vì dẫn quá chán). Hai sao trẻ có tương tác khá kém cỏi, dù cố gắng pha trò nhưng vẫn rất "nhạt". Không khác gì năm ngoái, MC nổi tiếng Shin Dong Yup vẫn tiếp tục là người gánh team.

Đây là sự việc nghiêm trọng nhất Baeksang năm nay tính đến thời điểm hiện tại, xảy ra khi các nghệ sĩ tập trung chụp ảnh kỉ niệm ở cuối lễ trao giải. Nhiều người cho rằng Jung Hae In dù chỉ nhận giải Diễn viên được yêu thích nhất nhưng lại cố tình chiếm vị trí chính giữa hàng đầu, vốn dành cho các Ảnh đế, Ảnh hậu, chủ nhân giải Daesang. Thế nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến bảo vệ Jung Hae In, cho rằng anh không cố ý. Một nguồn tin còn cho biết, thực tế việc đứng giữa là yêu cầu của một nhân viên thuộc ban tổ chức dành cho Jung Hae In.