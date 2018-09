TOA Lighting – thiết bị chiếu sáng tốt cho sức khỏe con người

Chính vì vậy, xã hội càng phát triển, con người càng đòi hỏi một chất lượng ánh sáng nhân tạo tốt, không chỉ giải quyết được nhu cầu chiếu sáng mà còn phải an toàn cho sức khỏe người sử dụng cũng như thân thiện với môi trường.

Nhận thấy được nhu cầu đó, tập đoàn China Electric MFG Corporation đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm thiết bị chiếu sáng ưu việt, có chất lượng và giá cả tốt tới người tiêu dùng mang thương hiệu TOA Lighting. Trong đó, dòng sản phẩm CARE mới ra mắt tại Việt Nam được coi như là một giải pháp chiếu sáng thông minh, đem tới cho người sử dụng một cuộc sống tiện nghi hơn, khỏe mạnh hơn.

Sự kiện ra mắt thương hiệu TOA Lighting tại khách sạn Intercontinental.

Dòng sản phẩm Care của TOA Lighting gồm các sản phẩm hữu ích, phục vụ đa dạng các nhu cầu sống trong gia đình như: Đèn bàn, đèn ngủ, đèn đuổi muỗi...

Với các tính năng ưu việt như: Ánh sáng dịu nhẹ, không có hiện tượng nhấp nháy, bảo vệ mắt, chống lóa; Chứng nhận kiểm tra an toàn sinh học; Thiết kế đơn giản, đẹp mắt, tiết kiệm diện tích; Cổng USB sạc điện tiện lợi... đèn bàn TOA Lighting chính người bạn đồng hành của các thế hệ học sinh, sinh viên trong nhiều năm qua. Ngoài ra, đèn bàn Care còn rất phù hợp để lắp đặt tại bàn làm việc riêng trong gia đình.

Chất lượng giấc ngủ rất quan trọng tới sức khỏe con người đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Các sản phẩm đèn ngủ Care của TOA Lighting là một công cụ hữu hiệu chăm sóc giấc ngủ của gia đình bạn. Đây cũng là là dòng sản phẩm được rất nhiều khách hàng lựa chọn bởi tính an toàn cho sức khỏe rất cao. Đèn có ánh sáng dịu nhẹ, không phát ra tia UV, tia hồng ngoại gây hại đến sức khỏe. Đồng thời sản phẩm không chứa chất thủy ngân, có thể tái chế sử dụng, vô cùng thân thiện với môi trường.

Một trong những ứng dụng độc đáo của ánh sáng đó là dùng để xua đuổi côn trùng. Nhờ có đèn đuổi muỗi Care của TOA Lighting, các thành viên trong gia đình sẽ tránh được những khó chịu cũng như bệnh tật lây lan từ loài côn trùng này mà không cần phải sử dụng đến các phương pháp gây hại cho sức khỏe như bình xịt nữa. TOA Lighting đã phát triển các dòng đèn đuổi muỗi có các tính năng vượt trội như: Ánh sáng dịu nhẹ, an toàn với thị giác của con người, có bước sóng ánh sáng phù hợp để xua đuổi côn trùng và đặc biệt ko chứa thủy ngân không phát ra các tia độc hại vô cùng an toàn cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, đèn đuổi muỗi Care còn là một người bạn đồng hành cho các bạn trẻ trong những chuyến đi phượt

MC Phan Anh đang trải nghiệm thử một số sản phẩm của TOA Lighting tại sự kiện

Các thiết bị chiếu sáng TOA Lighting được ứng dụng rộng rãi trong đời sống từ những căn nhà, trường học, bệnh viện, công sở nhà máy, phố xá cho tới ngư nghiệp, được chia thành 3 nhóm sản phẩm lớn, gồm: Thiết bị chiếu sáng gia đình, thiết bị chiếu sáng công cộng và thiết bị chiếu sáng ngư nghiệp...

TOA Lighting đã nghiên cứu và phát triển rất nhiều dòng sản phẩm đèn LED. Nhiều kết quả thử nghiệm đã cho thấy, đèn LED được coi là đèn hiện đại nhất hiện nay do có khả năng phát ra ánh sáng rất tốt nhưng không toả nhiệt lượng. Hơn thế, ánh sáng đèn led rất chân thực, đảm bảo tiêu chuẩn về ánh sáng xanh, không ảnh hưởng đến giác mạc và võng mạc con người, phù hợp tiêu chuẩn IEC 62471 về an toàn quang sinh học, không có các bước sóng có hại cho sức khỏe con người. Bên cạnh đó, chúng được sản xuất không có vật liệu độc hại, không phát ra tia UV nên rất an toàn, thân thiện cho môi trường và sức khỏe con người.

Không chỉ tốt cho sức khỏe con người, thân thiện với môi trường, đèn Led còn là một giải pháp chiếu sáng thông minh và tiết kiệm. Một nghiên cứu cho thấy: Mức tiêu hao điện năng của đèn LED chỉ bằng ¼ so với đèn tiết kiệm điện thông thường, và bằng 1/10 đèn sợi đốt. Tuổi thọ của đèn LED cao gấp 5 lần so với đèn sợi đốt và gấp 2 -3 lần so với đèn huỳnh quang.

Không chỉ thể hiện thế mạnh sản xuất các thiết bị chiếu sáng gia đình, TOA Lighting còn rất chú trong đầu tư phát triển các sản phẩm chiếu sáng công cộng. Các dòng sản phẩm như: '- LED High Bay, LED UFO, LED Flood light LED Tunnel light, LED High watt BULB, LED Panel light, LED TUBE, LED Patten... đều được đánh giá rất cao về hiệu suất chiếu sáng, tính tiết kiệm điện năng và độ an toàn sinh học, bảo vệ sức khỏe con người. Đây được coi là những thế hệ thiết bị chiếu sáng hiện đại và lý tưởng cho tương lai xanh.

Đèn đánh bắt cá Hailu đưa đến cho ngư dân một giải pháp đánh bắt cá chuyên nghiệp. Đây là sản phẩm đã được công nhận bằng sáng chế ở nhiều nước trên thế giới; đi tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng nguồn sáng tiên tiến để đánh bắt cá, gia tăng giá trị kinh tế cho ngư dân.

Đèn bắt cá Hailu có các tính năng vượt trội như: Độ sáng và độ xuyên thấu cao giúp chiếu sáng ở diện tích lớn tăng sản lượng đánh bắt; Có thể dễ dàng điều chỉnh góc ánh sáng cũng như mức ánh sáng phù hợp; mức độ bảo vệ cao, lâu bền dưới các tác động ngoại cảnh; tiết kiệm nguyên liệu và đặc biệt không phát ra các tia độc hai gây ảnh hưởng tới môi trường và sinh vật biển.