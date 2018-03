Tò mò muốn xem ống thông gió, bé trai 7 tuổi ngã từ tầng 29 tử vong

Chiều ngày 27/2/2018, vợ chồng ông Bành đưa cháu trai Tuấn Tuấn, 7 tuổi đến thăm nhà con gái. Khoảng 16h chiều, Tuấn Tuấn cùng anh họ Hiên Hiên dắt nhau ra ngoài chơi, không ngờ rằng 2 bé đã đi lên tận sân thượng ở trên tầng 29.

Theo lời Hiên Hiên thì cậu bé Tuấn Tuấn đã bị ngã khi đang chui vào "khám phá" ống thông gió. Bé trai kể lại: "Chúng cháu nhìn thấy trên ông thông gió có phủ 1 tấm vải, trên đó có vết rách lớn, thế là em ấy rủ cháu chui vào đó. Cháu không muốn vào lắm Tuấn Tuấn vẫn nhất định chui vào ống".

Hình ảnh Tuấn Tuấn trước khi còn sống

Thấy em họ đã vào rồi nên Hiên Hiên cũng chui vào theo sau, nhưng vì bên trong quá tối, không nhìn thấy gì nên em quyết định quay trở lại bên ngoài. Trước khi ra ngoài, Hiên Hiên có lên tiếng gọi Tuấn Tuấn nhưng không ai đáp lại, ngay sau đó em nghe thấy tiếng "bịch, bịch" rất mạnh mới biết là Tuấn Tuấn đã rơi xuống dưới rồi.

Bé trai bò theo đường ống đến đoạn giao này thì bị ngã xuống khe, cơ thể nạn nhân rơi trực tiếp từ tầng 29 xuống tầng 2

Khu vực cơ thể nạn nhân tiếp đất, bé đã tử vong từ trước khi được người nhà bế ra ngoài



Cô của nạn nhân cho biết, ngay sau đó chồng cô đã xuống bế Tuấn Tuấn ra nhưng không kịp, bé trai đã tử vong. Toàn thân, phần đầu và mặt của bé trai đều bị thương nghiêm trọng. Sau chuyện này, người nhà ai cũng trách cô sơ suất không trông coi 2 đứa nhỏ cẩn thận, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng muốn để 2 anh em Tuấn Tuấn tự do chơi đùa với nhau cho thật thoải mái trước khi kết thúc kỳ nghỉ.

Lỗ hổng lớn trên ống thông gió đã thu hút sự hiếu kỳ của đứa trẻ



Theo tìm hiểu, tấm vải phủ trên ống thông gió đúng là bị rách 1 lỗ rất lớn đã được nhiều năm nay rồi, cửa đi lên sân thương trước đây còn có khóa phòng trẻ em tự ý leo lên thì nay đến cả cửa cũng không còn nữa. Vì thế sau khi vụ tai nạn đau lòng xảy ra, ban quản lý khu nhà cũng đã đến thăm hỏi gia đình và chuẩn bị công tác sữa chữa lại những vấn đề trên.

Cánh cửa chặn lối lên sân thương trước đấy giờ cũng không còn nữa



Theo ý kiến của luật sư, nạn nhân mới 7 tuổi, chưa ý thức được về việc bảo vệ an toàn bản thân nên người nhà phải chịu trách nhiệm trông coi cẩn thận. Vụ việc đau thương này xảy ra không chỉ do khuyết thiếu về thiết bị của khu nhà mà còn có 1 phần do sơ suất của gia đình nạn nhân, do đó hy vọng 2 bên sẽ thu xếp ổn thỏa việc này thông qua pháp luật.

(Nguồn: Sina)