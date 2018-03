"Tình Khúc Bạch Dương": Vừa làm lành, Huỳnh Anh và người yêu cùng té nước rồi ân ái bên bờ sông

Tình Khúc Bạch Dương tập 9 bắt đầu bằng cảnh Hùng (Huỳnh Anh) bắt gặp cô giáo chủ nhiệm ở nhà ga. Ở tập trước, cô giáo đã tốt bụng không truy cứu Hùng tội nghỉ học đi buôn vì thương cảm cho gia cảnh của anh. Lần này, họ tình cờ gặp nhau ngoài trường học thì Hùng thấy cô đang khóc. Thì ra cô vừa đi từ viện điều dưỡng để thăm con trai.

Khi mới sinh, y tá đã chẳng may làm rơi con cô, khiến cho đứa bé bị chậm phát triển trí tuệ. Một lần, khi cô đang đi làm, cậu bé đã nghịch bếp gas và bị bỏng nặng. Từ đó, cô không dám cho con ở nhà một mình nữa và gửi vào viện điều dưỡng. Hùng nghe vậy thì rất thương cô và hối hận vì đã hay nghỉ học, khiến cô lo lắng, anh xin phép được đưa cô về nhà.

Quyên (Minh Trang) gặp lại chị Hoa để gửi hàng hoá của chị về Việt Nam. Chị Hoa (Kiều Anh) bảo rằng chắc anh Đoàn (Công Lý) cùng bé Bi ở nhà lạnh lắm nên gửi về cho anh một chiếc áo bông. Vì vẫn còn rất giận chị chuyện hôm trước nên Quyên mới đáp lại "chị nghĩ anh Đoàn sẽ mặc chiếc áo đó sao?".

Chị Hoa nghe vậy thì rất tổn thương nhưng vẫn tìm cách giải thích và cầu xin Quyên đừng kể chuyện của mình cho mọi người ở nhà. Nhớ về những tháng ngày ở Việt Nam trong căn nhà dột nước, chị mong anh Đoàn sẽ hiểu cho hoàn cảnh của mình ở đây.

Sau khi bị Quyên giận hôm trước, Hùng không còn muốn lấy lòng An (Trương Phương) như trước nữa. Khi về phòng và thấy An đang ngồi đó chuẩn bị đồ ăn cho mình, Hùng thẳng thừng đuổi An về, còn số tiền nợ thì hứa là sẽ đi vay rồi trả sớm nhất có thể. An nghe vậy thì cũng vùng vằng bỏ về, cô biết mình là kẻ bị lợi dụng.

Quyên và Hiền được đi viện bảo tàng cùng với lớp. Trong khi Quyên rất vui vì mua tặng bố được một bức tranh sơn dầu nhỏ nhỏ thì Hiền lại không chút hào hứng với chuyến đi. Cô nghĩ có điên mới bỏ 10 rúp ra đi mua một thứ đồ chỉ để ngắm. Nếu là cô, cô thà dùng số tiền đó làm vốn mua bàn là rồi đi buôn còn hơn. Nghe bạn nói, Quyên mới ngẫm ra là mình may mắn hơn rất nhiều những người xung quanh vì có gia thế ấm no, đầy đủ.

Sau cuộc trao đổi kinh nghiệm với nhóm dân buôn nghiên cứu sinh từ "Mát" hôm trước, anh Lâm (Quang Tuấn) nghĩ lại về con đường buôn bán của mình. Dù anh Toàn thuyết phục rằng anh không phải là kiểu người hợp làm dân buôn thì Lâm vẫn muốn dấn thân vào giới buôn lậu vì không muốn bị phụ thuộc vào chị Hoa. Anh quyết định thử đi chào hàng đồng hồ một lần. Y như rằng chuyến giao hàng đầu không suôn sẻ. Anh bị một gã người Nga lừa lấy hết hàng, trở thành kẻ trắng tay.

Bạn cùng phòng của Vân thường xuyên được mẹ làm mứt gửi đến cho con thưởng thức. Cô bạn người Nga này thường xuyên chia sẻ món mứt này cho Vân. Tình cờ, trong khi 2 người đang bày biện món ăn thì Quang bước vào. Anh nghĩ một buổi chiều thế này thì rất thích hợp để thưởng thức món mứt dâu. Cô bạn người Nga khen Quang quả là biết cách hưởng thụ rồi chạy ra đĩa than bật nhạc để tạo không khí. Trong lúc này, Quang nghĩ rằng Vân nên biểu diễn một tiết mục nhạc Nga tại buổi sinh hoạt sắp tới.

Quên đi chuyện của chị Hoa, Quyên và Hùng tiếp tục vui đùa cho thoả những tháng ngày bên nước Nga thơ mộng. Khi đến một đoạn nước nông, Quyên định dẫm lên một thân cây đổ ngang bờ sông để chơi đùa. Đi được vài bước thì cô ngã. Thấy người yêu bị ướt, Hùng cũng nhảy xuống theo. Trong tình trạng đó, 2 người dành cho nhau liên tiếp những nụ hôn nồng cháy. Sau đó, đôi trẻ rủ nhau lên bờ rồi ân ái. Hùng cảm ơn Quyên vì đã cho mình một trải nghiệm lần đầu thật đáng nhớ. Anh hứa sau khi ra trường sẽ cưới cô rồi cùng có với nhau vài đứa con.

Sau khi bị lừa lấy hết sạch hàng. Anh Lâm càng muốn nghĩ cách gỡ lại. Nhớ về mối làm ăn hôm trước đám dân buôn trên Mát nhắc đến. Anh Lâm nhờ anh Toàn làm hộ một tấm visa giả để lên tàu chuyển hàng về thủ đô. Vụ việc này nguy hiểm gấp bội so với bán đồng hồ dưới đường hầm, tuy nhiên anh Lâm vẫn quyết tâm thực hiện để bù cho số tiền bị mất oan.

Tuy nhiên, vì là một người không hề hợp với những trò buôn bán lén lút, anh không có cơ hội nào để qua mặt được cảnh sát ở Mát. Vừa xuống tàu, anh đã bị hỏi xem giấy tờ. Hoảng hốt, anh Lâm xách hàng bỏ chạy và bị họ đuổi kịp. Chuyện của anh bị thông báo về cho nhà trường và rất có thể anh sẽ bị trục xuất về Việt Nam.

Nghe được tin dữ, chị Hoa ra gặp anh Toàn để hỏi vì sao lại để cho anh Lâm làm chuyện hồ đồ như vậy. Anh Toàn thành thực nói rằng không thể cản được vì ngoài chuyện anh Lâm không muốn làm phiền chị Hoa ra thì vợ anh ở Việt Nam cũng bị lừa hết tiền nữa. Tuy vậy, chị Hoa vẫn rất giận và thất vọng khi thấy anh Lâm quay trở lại.

