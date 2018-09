Tiền Giang: Người chồng bị tình nghi sát hại vợ 22 tuổi rồi uống thuốc tự tử đã tử vong

Ngày 14/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết nghi can Đặng Văn Phúc (nghi can sát hại vợ) đã tử vong sau 1 ngày điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 11h ngày 12/9, người dân sinh sống gần nhà của Phúc phát hiện Phúc cầm con dao Thái Lan dính máu từ trong nhà chạy ra ngoài nên hỏi. Nghi can này thừa nhận với hàng xóm là đã ra tay sát hại vợ rồi bỏ trốn.

Sau đó, người dân truy hô, đồng thời tới nhà Phúc thì phát hiện chị Phạm Nguyễn Thảo V. (22 tuổi, vợ của Phúc) nằm bất động dưới đất nên nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chức năng.

Ngôi nhà xảy ra sự việc.

Tại hiện trường, chị V. nằm chết trong nhà, trên cổ có vết thương. Kết quả khám nghiệm tử thi, chị V. tử vong do đứt động mạch dưới đòn, thủng cung động mạch chủ dẫn đến sốc mất máu cấp và tử vong.

Nhận được tin báo, công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng truy bắt đối tượng. Khi bắt được Phúc, người này có biểu hiện mệt và ói ra một dung dịch màu xanh (nghi thuốc diệt cỏ) nên được công an đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến tối 13/9, Phúc đã tử vong.

Theo cơ quan chức năng, Phúc đã ghen tuông nên sát hại vợ rồi uống thuốc sâu tự tử. Thời gian gần đây, Phúc với vợ thường xảy ra mâu thuẫn. Được biết, Phúc và chị V. có với nhau được 2 đứa con chung.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.