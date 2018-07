Thuý Vi chia sẻ hình ảnh đầu tiên sau khi hút 2kg mỡ bụng, cho biết tốn 170 triệu để có vòng eo con kiến

Cách đây 5 ngày, Thuý Vi đã thực hiện ca phẫu thuật hút mỡ, đồng thời sử dụng tiếp phần mỡ tự thân này để tiêm vào vòng 3. Được biết khi hút mỡ bụng, tổng lượng mỡ mà cô nàng hút được là 2 kg.

5 ngày sau ca phẫu thuật, Thuý Vi đã lần đầu tiên chia sẻ ảnh vòng 2 của mình lên Facebook cá nhân. Trong bức ảnh này, cô nàng đang nằm trên giường bệnh để các bác sĩ thăm khám vòng 2. Có thể thấy ở hông của Thuý Vi còn rõ hai vết sẹo khá lớn chưa lành, phần bụng thì còn nhiều vết hằn do sự tác động của máy móc trong quá trình thực hiện.

Thuý Vi sau ca phẫu thuật hút mỡ bụng (Ảnh đã được làm mờ)

Tuy nhiên bên cạnh đó, không thể phủ nhận rằng bụng của cô nàng đã nhỏ đi rõ rệt, nhất là khi đem so sánh với hình ảnh của Thuý Vi lúc còn ăn uống thả ga và theo đuổi hình ảnh đầy đặn. Cô nàng cũng cho biết rằng sau 5 ngày thì bụng đã đỡ sưng hơn nhưng vẫn còn nhiều máu bầm. Do chưa cắt chỉ nên việc ăn uống, đi lại của Thuý Vi đều đang gặp khó khăn hơn so với mọi ngày.

Trước và sau quả là khác nhau một trời một vực.

Dù đau đớn và vất vả nhưng khi nhìn thấy vòng bụng của mình giảm từ 70cm xuống còn 60cm, cô nàng vẫn thấy rất hài lòng và xứng đáng. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng vì khi vết thương lành lại, Thuý Vi sẽ còn tiếp tục giảm cân và thực hiện bó bụng để sở hữu vòng eo con kiến. Được biết lần trùng tu này của cô nàng trị giá 170 triệu.

Sau khi hình ảnh này của Thuý Vi được đăng tải, nhiều người đã phải "nể" cô nàng này trước khả năng chịu đau hơn người. Bạn bè của Thuý Vi còn phải vào bình luận rằng "Vi ơi Vi lì quá" vì không nghĩ cô nàng dám "hi sinh" như vậy cho nhan sắc.