Thường được tâm sự nên biết chuyện bạn thân ngoại tình, người phụ nữ lên kế hoạch tống tiền 15 triệu

Ngày 14/9, Trung tá Trần Hoa Kỳ, Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Lương (SN 1989, trú tại tỉnh Nghệ An) về hành vi tống tiền người khác.

Theo đó, vào những ngày cuối tháng 8/2019, Phòng nhận được đơn tố cáo của chị T. về việc bị 1 đối tượng nam giới nhắn tin đe dọa nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản khiến chị hoảng sợ và đề nghị đơn vị điều tra, làm rõ.

Từ những thông tin nạn nhân cung cấp, qua công tác xác minh thấy có dấu hiệu tội phạm, vì vậy các trinh sát Đội 4 đã lên kế hoạch đấu tranh.

Đến khoảng 10h30 ngày 31/8, Tổ công tác Đội 4 đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Lương về hành vi cưỡng đoạt tài sản tại khách sạn White (thuộc phường Cửa Nam, TP Vinh), thu giữ 15 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Lương khai nhận vốn là bạn thân với chị T. nên thường tâm sự những chuyện riêng tư. Thời gian vừa qua, Lương biết chị này đang có quan hệ ngoài luồng với 1 người đàn ông khi đã có chồng.

Nắm được bí mật của bạn, đúng lúc đang thiếu tiền tiêu xài và đến ngày phải trả nợ, Lương đã lên kế hoạch tống tiền. Nghĩ là làm, Lương mua 2 sim điện thoại và giả là nam giới nhắn tin với nội dung sẽ tung ảnh "nóng" về mối quan hệ bất chính nếu không gửi 15 triệu đồng.

Do lo sợ nên chị T. đã làm đơn trình báo lên Phòng CSHS. Với kinh nghiệm và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Đội 4 đã bắt giữ Nguyễn Thị Lương khi đối tượng vừa xuất hiện tại địa điểm hẹn nhận tiền.

Hiện, Phòng cảnh sát hình sự đã củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành điều tra mở rộng.