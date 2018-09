Thực hư thông tin người phụ nữ ăn xin vào nhà bắt cóc bé trai 3 tháng tuổi ở Hải Dương

Những ngày qua, người dân xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) bàn tán xôn xao chuyện một người phụ nữ xưng danh ăn xin vào gia đình chị Đ.T. H. (SN 1988), trú tại thôn Vạn Tải bắt cóc bé trai H.V.Đ (hơn 3 tháng tuổi) của gia đình. Tuy nhiên, sự việc bị chị H. phát hiện và người phụ nữ ăn xin nhanh chân tẩu thoát.

Sáng nay (15/9), PV Báo Gia đình & Xã hội đã về gia đình chị H. để tìm hiểu thực hư câu chuyện và có thông tin nhiều chiều giúp độc giả hiểu đúng vụ việc.

Thôn Vạn Tải, xã Minh Đức - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Chị H. cho biết: “Đến giờ tôi vẫn chưa hết run và hoảng sợ khi nhớ lại sự việc hôm xảy ra. Khi tôi đưa câu chuyện lên Facebook cá nhân để cảnh báo các gia đình có con nhỏ thì nhiều người nói không tin, nói không có thực. Tuy nhiên, vụ việc người phụ nữ ăn xin vào bế con trai tôi đi ra cổng là có thật. Nếu hôm đó, tôi chỉ chậm chút nữa thì có lẽ giờ không biết con tôi thế nào”.

Theo lời kể mẹ cháu Đ., khoảng 9h30 sáng 11/9, chị ru con trai ngủ xong rồi đặt cháu vào phòng trong để đi phơi quần áo phía sau nhà. Khi đang phơi thì hết móc quần áo nên chị H. mang chậu quần áo về phía sân phía trước nhà để lấy thêm móc và phơi tại đây. Thời điểm chị đi phơi quần áo, cổng nhà chỉ khép không khóa, còn cửa nhà trên mở.

“Khi bê chậu quần áo đi đến gần cửa nhà, tôi nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi mặc bộ quần áo hoa, tay cầm túi vải (tai nải) và bế theo đứa bé trong lòng lấy chiếc nón cũ che mặt cháu đang đi giữa sân hướng ra cổng.

Vị trí chị H. đặt con trai hơn 3 tháng tuổi nằm ngủ bị người phụ nữ lạ mặt bế ra sân. Ảnh: Đ.Tùy

Thấy vậy, tôi chột dạ và hỏi người phụ nữ kia đang ôm đứa con của ai. Bà ta nói, đi vào nhà ăn xin, nhưng thấy cháu bé khóc nên bế đi tìm bố mẹ. Khi lật chiếc nón ra thì đúng con trai của tôi, nên tôi bế lại cháu từ tay người phụ nữ lạ mặt.

Lúc này, tôi bủn rủn chân tay, hoang mang và không nghĩ gì hết. Sau khi bế con vào nhà một lát sau mới trấn tĩnh, tôi gọi điện thoại cho chồng cùng chị gái chồng thông báo vụ việc. Nhân lúc, tôi đang hoang mang, người phụ nữ này nhanh chân đi mất.

Trong khi lúc đó, con trai tôi không hề khóc mà tôi cũng đợi cháu ngủ xong mới tranh thủ đi phơi quần áo.

Bình thường, một ngày con tôi ngủ nhiều giấc, nhưng chỉ được 30 -1h là cùng. Sau khi xảy ra vụ việc, cháu ngủ li bì đến 14h chiều, không bú khiến gia đình lo lắng. Tuy nhiên, đến hôm sau cháu lại bình thường”, chị H. kể.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thường – Trưởng công an xã Minh Đức thông tin, khi nắm được thông tin vụ việc, công an xã đã cử lực lượng đến nhà chị H. tìm hiểu thực hư. Từ những thông tin gia đình cung cấp, địa phương thông báo cho công an xã Nghĩa An (huyện Ninh Giang, xã lân cận) để xác minh có đối tượng phụ nữ nào như miêu tả của chị H. hay không. Cử công an viên phụ trách các thôn xác minh và thông báo cho Công an huyện Tứ Kỳ phụ trách xã để nắm vụ việc, xác minh, điều tra. Đồng thời báo cáo vụ việc cho lãnh đạo xã Minh Đức.

Thông báo vụ việc của Công an xã Minh Đức. Ảnh: Ngân Linh

“Sau khi tiến hành xác minh từ gia đình và nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân. Bước đầu chúng tôi nhận định, vụ việc xảy ra tại gia đình chị H. có dấu hiệu bắt cóc trẻ con, nhưng đối tượng chưa thực hiện được vì bị mẹ cháu bé phát hiện nên đã bỏ chạy,

Để trấn an dư luận và nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân. Công an xã chúng tôi đã làm thông báo vụ việc gửi cho 4 đầu mối gồm: Đài truyền thanh xã phát trong toàn dân; Ban giám hiệu 3 nhà trường, Mầm non, Tiểu học, THCS; Trưởng các đoàn thể của xã tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và Bí thư các chi bộ để cuộc họp giao ban thông tin cho các đảng viên biết”, Trưởng công an xã Minh Đức cho biết.

Cũng theo ông Thường, khi nắm bắt nguồn tin từ nhân dân được biết, trước khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương có nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy đèo theo người phụ nữ (giống mô tả chị H.) đi về phía cổng nhà cháu Đ. Đây cũng là vụ việc xảy ra lần đầu tiên trên địa bàn, nhưng thông tin bắt cóc trẻ nhỏ ở một số nơi thì người dân xã Minh Đức đều biết.

Chị H. chia sẻ thông tin vụ việc trên trang Facebook cá nhân để cảnh báo. Ảnh: Đ.Tùy

Cho nên, khi sự việc xảy ra ở gia đình chị H. khiến nhiều người nửa tin, nửa ngờ và hoang mang. Nhưng nếu hôm đó, gia đình chỉ chậm chút nữa thì vụ việc sẽ trở nên phức tạp khi người phụ nữ ăn xin kia bế cháu Đ. đi mất.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, cháu Đ. là con út của vợ chồng chị H. Hiện tại, vợ chồng chị là công chức và bình thường mẹ chồng chị ở nhà. Tuy nhiên, do chị gái chồng đang xây nhà nên mẹ chồng chị H. sang bên đó giúp, vì vậy hôm xảy ra vụ việc chỉ có một mình chị và cháu Đ.

“Sự việc xảy ra tại gia đình là có thật, đây cũng là bài học cho gia đình tôi và cảnh báo cho mọi người có con nhỏ hãy nêu cao cảnh giác khi ở nhà một mình, đặc biệt có người lạ vào nhà hỏi thăm”, chị H. tâm sự.