Thử tưởng tượng xem, Teddy mà hợp tác với BTS, EXO hay Red Velvet thì còn gì bằng!

Ai cũng biết rằng Teddy là nhà sản xuất của YG, và ngoài các nghệ sĩ YG, nhà tạo hit này hiếm khi sáng tác cho những ca sĩ khác. Trường hợp duy nhất và nổi tiếng nhất mà Teddy đồng ý hợp tác cùng chính là Sunmi với 2 bài hát đình đám "Gashina" và "Heroine". Mới đây, người hâm mộ đã lập ra bảng bình chọn các idolgroup mà mình mong muốn được thấy Teddy hợp tác nhất.



Trong đó, BTS là giữ vị trí đầu tiên khi thu về hơn một nửa tổng số phiếu mà netizen bình chọn (46,7%). Kể từ sau khi nổi tiếng toàn cầu, BTS đã có nhiều màn hợp tác ấn tượng với các nghệ sĩ quốc tế. Nhưng không ít fan vẫn mong rằng trong tương lai, nhà tạo hit của YG cùng ngôi sao Kpop thế giới sẽ cùng nhau bắt tay cho ra mắt một ca khúc để đời.

BTS là idolgroup mà fan mong muốn Teddy hợp tác sản xuất âm nhạc nhất.

Sau BTS và giữ vị trí á quân là EXO. Boygroup của nhà YG cũng đã từng chuyên trị thể loại nhạc mạnh mẽ, ồn ã lẫn EDM. Do đó, không lý nào người hâm mộ lại chẳng tích cực bình chọn cho EXO trong danh sách này. Các thứ hạng sau đó thuộc về các nhóm nữ như TWICE, Red Velvet và MOMOLAND. Ngoài MOMOLAND khá quen thuộc với fan qua các bản hit bắt tai thì TWICE và Red Velvet lại được biết đến với những bài hát đáng yêu nhiều hơn. Cũng chính vì thế mà nếu các màn hợp tác giữa "ông trùm" sản xuất nhạc của YG và các girlgroup này có xảy ra, Kpop chắc chắn sẽ có dịp dậy sóng!

EXO

TWICE

Red Velvet

MOMOLAND

Top 5 nghệ sĩ mà fan mong muốn Teddy hợp tác nhất

1. BTS

2. EXO

3. TWICE

4. Red Velvet

5. MOMOLAND

Nguồn tham khảo: AK