Thu hồi thêm 730 triệu đồng trong vụ cướp ngân hàng ở Khánh Hòa

Theo lãnh đạo công an tỉnh Khánh Hòa, hai nghi phạm là Trần Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, đều ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đang được cơ quan công an hoàn thiện hồ sơ chuyển viện KSND phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Đối tượng Hùng

Đối tượng Quang bị bắt vì hành vi cướp ngân hàng

Trong số 4,5 tỷ đồng cướp được, Hùng lấy 800 triệu đồng cho một số người, đưa cho vợ trả nợ, nói dối "tiền do làm ăn mà có", 3,7 tỷ đồng còn lại được Hùng mang đến chôn trong nhà và đã đươc công an thu hồi. Sau khi biết Hùng bị bắt vì cướp ngân hàng, nhiều người đã giao nộp 730 triệu đồng, số tiền còn lại công an đang tiếp tục thu hồi.

Hai đối tượng cướp ngân hàng bị camera ngân hàng ghi lại

Số tiền từ vụ cướp đã thu hồi gần hết

Theo điều tra, Hùng và Quang đều nghiện ma tuý. Cách đây 4 tháng, hai đối tượng đã lên kế hoạch cướp ngân hàng để có tiền tiêu và mua ma tuý.

Từng đi nghĩa vụ quân sự, biết nhiều về cơ khí, Hùng mày mò chế tạo súng và đạn. Quang theo dõi hoạt động của ngân hàng chờ cơ hội ra tay.

Trưa 5-9, Hùng và Quang bịt kín mặt, mặc áo khoác chạy đến phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Ninh Hòa thuộc Chi nhánh Vietcombank Khánh Hòa. Hùng đứng ngoài cảnh giới, cầm súng liên tục uy hiếp bảo vệ. Quang vào trong dùng súng cướp tiền.

Gây án xong, hai tên này mang chiếc xe Dream đến dốc Đá Trắng thuộc huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), cách hiện trường chừng 50 km tẩm xăng đốt, rồi lấy chiếc Sirius giấu sẵn chạy về nhà.

Gần 40 giờ gây án, tối 6-9, cảnh sát bắt Hùng và Quang khi đang ngồi nhậu tại bãi đất trống cách hiện trường khoảng 2 km.

Khám xét nơi ở của chúng, cảnh sát thu được 6 khẩu súng tự chế cùng 50 viên đạn.