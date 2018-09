Thu hồi 4,4 tỷ đồng trong vụ cướp ngân hàng tại Khánh Hòa

Đến nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi 4,4 tỷ trên tổng số 4,5 tỷ đồng mà 2 đối tượng Trần Hoàng Nhật Hùng và Đàm Quang Minh đã cướp tại phòng giao dịch của Vietcombank ở thị xã Ninh Hòa.

Công an thu giữ 5 khẩu súng tự chế, 1 khẩu súng tự chế tháo rời và 50 viên đạn loại đạn tự chế dùng cho súng thể thao... Trong vụ án cướp ngân hàng xảy ra ngày 5/9 vừa qua, cơ quan điều tra xác định Hùng là chủ mưu. Lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa và Ngân hàng Vietcombank đã khen thưởng đột xuất các đơn vị phá án.

Cơ quan chức năng thu hồi tiền tang vật từ vụ cướp (Ảnh: Công an cung cấp).

Thượng tá Đặng Hoàng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Về mặt vật chất, các đối tượng đã chế tạo súng. Các đối tượng đã lên kế hoạch để đi cướp ngân hàng. Thậm chí, các đối tượng đã có những bước đi điều tra ở các ngân hàng khác nhưng vì có khó khăn do công tác bảo vệ của các ngân hàng khác nên các đối tượng chuyển hướng sang Ngân hàng Vietcombank".