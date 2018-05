Thời thanh xuân, ai cũng có một nhóm bạn y như xóm trọ nhỏ trong phim "phía trước là bầu trời"

17 năm sau khi lên sóng, "Phía trước là bầu trời" một lần nữa gây sốt. Bộ phim thu hút sự quan tâm, yêu thích của rất nhiều bạn trẻ. Qua thời gian, những vấn đề trong phim như nỗ lực bám trụ thành phố của người trẻ mới ra trường, những lựa chọn giữa cơm áo gạo tiền và ước mơ, tình yêu - tình bạn trong phim vẫn còn nguyên sự gần gũi, thân thuộc với giới trẻ.

Nguyệt, Bích, Nam, Nhung, Thảo... mỗi nhân vật khác nhau là mảnh ghép hoàn hảo cho một bức tranh về cuộc sống, về tình bạn trong xóm trọ nhỏ. Xem phim, người trẻ nào hẳn cũng thấy một phần bản thân của mình và cả bạn bè xung quanh trong một nhân vật nào đó. Thanh xuân ai cũng có một nhóm bạn, một "xóm trọ" nhỏ của riêng mình mà mỗi người bạn là một cá tính độc đáo, một dấu ấn không thể quên.

1. Nguyệt thảo mai

Nhân vật kinh điển đang chiếm spotlight trên MXH suốt những ngày này. Khỏi phải nói thì chắc chắn nhóm bạn nào cũng có một đứa "mồm 5 miệng 10", khéo ăn khéo nói hết phần của thiên hạ. Những đứa này thường đảm nhiệm các chức vụ như "bộ trưởng bộ ngoại giao" hay "trung tâm tin tức" của nhóm. Tuy nhiên, đây cũng là thành phần dễ gây chia rẽ nhất với những màn nói xấu, "đá đểu" sau lưng.

2. Thuý "phổi bò"

Đây là đứa lắm mồm, to miệng nhất nhóm. Ai không biết thì nghĩ nhân vật này khá xấu tính, điêu ngoa tuy nhiên thân rồi thì cũng hiểu đây chỉ là kiểu nói cho... sướng miệng và còn rất ba phải.





3. Nam mọt sách





Y như anh chàng Nam trong phim, đặc điểm nhận dạng của nhân vật này trong nhóm bạn là đôi mắt kính cận dày cộp, lúc nào cũng chúi mũi vào cuốn sách và tính tình thì cực kì lầm lì, ít nói. Tính cách khó đoán nên đôi khi, nhân vật này sẽ làm cả hội bạn ngã ngửa vì những quyết định chẳng giống ai. Như là trong phim, Nam là người duy nhất trong xóm trọ vẫn thân thiết thậm chí còn có tình cảm đặc biệt với nhân vật Trà Cave đấy!







4. Nghĩa láu cá, nghịch ngợm

Trong một nhóm bạn thì luôn có những anh chàng với độ lầy và nhây đạt đến đẳng cấp trò gì cũng bày ra được! Như anh chàng Nghĩa trong phim hết bày trò giả ốm để trốn tiền trọ đến việc chơi khăm ông chủ trọ. Dù tích cách và bề ngoài có phần nghịch ngợm, "lấc cấc" nhưng nhân vật này thường sống rất tình cảm và luôn hết mình vì bạn bè.



5. Thương - Nhung nghị lực, chính trực





Những cô nàng "con nhà người ta" trong nhóm là đây. Đây đích thị là những "nhân vật chính" luôn chăm chỉ, nghiêm túc lúc nào cũng luôn cố gắng và nỗ lực vươn lên. Những cô nàng này thường là "người lớn" trong nhóm, luôn được yêu mến vì sự tốt bụng, biết chừng mực.



6. Vinh - hotboy đa tài





Chắc hẳn bạn còn nhớ cảnh Vinh đàn guitar và hát ca khúc "When you say nothing at all" vô cùng lãng mạn, ngọt ngào chứ? Chắc hẳn nhóm bạn nào cũng có một anh chàng là "gương mặt thương hiệu" của nhóm vì sở hữu vẻ ngoài điển trai và cả tá tài lẻ. Thanh xuân của nhiều người cũng chỉ vì mải ngắm những anh chàng thế này mà trôi cả cái vèo đấy!



7. Thảo - em út hồn nhiên, trong sáng









Bên cạnh nhưng phần tử "nghịch như giặc" thì nhóm bạn nào cũng sẽ có những cô nàng hiền lành, nhút nhát như nhân vật Thảo để bù trừ. Ngây thơ, trong sáng, ít nói, hay e thẹn... đây là nhân vật bị bắt nạt nhưng cũng là nhân vật được cưng chiều nhất trong nhóm!

8. Trà Cave - chị Đại

Bên cạnh nhóm bạn chung lứa thì bao giờ chúng ta cũng sẽ có một người bạn là một "Chị Đại" đã ra trải đời với nhiều va vấp. Từng trải nên chị luôn nhìn chúng ta như một lũ con nít với ánh mắt đầy bao dung. Từng va vấp nên cuộc sống của chị sẽ có nhiều góc tối phức tạp, bí ẩn hơn và cũng vì thế, khiến đám đàn em tò mò, bàn tán.