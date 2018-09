Thoát khỏi tình trạng vuốt tóc thôi cũng ra cả búi với 6 loại dầu gội ngăn rụng tóc được các chuyên gia đánh giá rất cao trên Amazon

Mùa thu là mùa hanh khô, không những làn da của bạn bị khô do thời tiết mà da đầu bạn cũng vậy, tình trạng da đầu khô dẫn đến việc tóc thường xuyên bị rụng. Rụng tóc là vấn đề phổ biến ở nhiều người, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai.

Theo Michele J Farber, MD của Tập đoàn Da liễu Schweiger ở New York thì rụng tóc do theo gen hoặc liên quan đến hoóc môn, rụng tóc còn liên quan đến vấn đề stress hay còn có thể là do rối loạn miễn dịch. Nhưng tin tốt cho bạn là bạn có thể chữa rụng tóc dứt điểm ngay tại nhà, đó là những lạo dầu gội kích thích tóc.

Khi nói đến một loại dầu gội tăng trưởng tóc, bạn có hai lựa chọn đó là điều trị theo sự kê đơn thuốc của các chuyên gia hoặc điều trị không theo toa. Dầu gội theo toa như Ketoconazole là thuốc kháng Androgenetic có nghĩ là chúng chặn Testosterone và Dihydrotestterone ( DHT), hai hoóc môn giúp ngăn rụng tóc bằng cách nhắm vào sự phát triển của tóc ở vùng nang long và giúp làm gián đoạn chu trình nội tiết tố gây loãng. Còn các loại dầu gội không theo đơn thường chứa các axitamin và chất chống oxy hóa để cung cấp các thành phần để tái tạo tóc cũng như giảm tổn thương và viêm.

Nếu bạn nghĩ rằng dầu gội rụng tóc không kê toa là dành cho bạn hoặc chỉ muốn thúc đẩy sự tang trưởng và kích thích mọc tóc thì Tiến sĩ Schwieger khuyến cáo rằng các công thức với chất chống oxy hóa như Vitamin E và nhân sâm, Axitamin và Vitamin B giúp tái tạo tóc. Cô cảnh báo rằng chống lại những sulfate và fragrances có thể gây kích ứng tóc và giảm độ ẩm.

Dưới đây là những gợi ý cho bạn một số loại dầu gội dành cho tóc rụng.

Art Naturals Organic Argan Oil Hair Loss Shampoo for Hair Regrowth: 11.95$ (khoảng 265.000 VNĐ)

Art Naturals Argan chứa các chất ngăn chặn DHT có tác dụng ngăn ngừa tổn thương và rụng tóc. Nó có hơn 1.000 đánh giá trên Amazon và người dùng nói rằng loại dầu gội này hiệu quả chỉ sau 2 tuần sử dụng.

Pure Biology Hair Growth Stimulating Shampoo: 26.9$ (khoảng 590.000 VNĐ)

Dầu gội này có thành phần là hoạt chất biotin và keratin, hai thành phần này kết hợp lại sẽ giúp bạn thúc đẩy quá trình phát triển của tóc. Công thức này kích thích các tế bào chịu tách nhiệm phát triển nang tóc.

Pura d'or Hair Loss Prevention Shampoo: 17.99$ (khoảng 395.000 VNĐ)

Pura d'or Hair Loss Prevention Shampoo là dầu gội chứa dầu Argan, hoạt động để dưỡng ẩm và kích thích sự phát triển ở gốc và Biotin, hoạt động để tăng cường sự phát triển cho từng sợi tóc.

Nature's Gate Biotin Strengthening Shampoo: 16.21$ (khoảng 365.000 VNĐ)

Nature's Gate Biotin Strengthening Shampoo là dòng dầu gội thuần chay, chỉ bao gồm các thành phần tự nhiên và không chứa paraben và sunfat. Nếu bạn bị rụng tóc thì đây có thể là giải pháp hoàn hảo cho vấn đề của bạn vì nó chứa đầy vitamin B5 giúp củng cố nang lông để xây dựng lại các sợi bị hư hại.

Keranique Scalp Stimulating Shampoo: 30$ (khoảng 660.000 VNĐ)

Đây là dòng dầu gội phòng ngừa hoàn hảo, giàu chất dinh dưỡng có chứa một phức hợp keratin giúp tăng cường tóc để tránh gãy hoặc hư tổn do nhiệt hay các sản phẩm gây hại.

Honeydew Biotin Shampoo for Hair Growth B-Complex Formula for Hair Loss Removes: 11,95$ (khoảng 260.000 VNĐ)

Trên trang Amazon, dầu gội biotin tự nhiên có bốn ngôi sao rưỡi và hơn 1.673 đánh giá. Người tiêu dùng cho rằng sản phẩm hoạt động như ma thuật và đã giúp cải thiện rụng tóc từ cả di truyền và các yếu tố khác.

Nguồn: Elle