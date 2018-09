Thêm một phim tình cảm teen ngọt ngào "Kissing Booth" cực đáng yêu

Kissing Booth (Bốt Hôn) là bộ phim kể về đôi bạn thân sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, tại cùng một bệnh viện là Shelly Elle Evans (Joey King) và Lee Flynn (Joel Courtney). Họ lớn lên cùng nhau, tuổi thơ luôn có những kỷ niệm về nhau. Cặp bạn thân Shelly Elle Evans (Joey King) và Lee Flynn (Joel Courtney) có cả một bộ quy tắc dành cho tình bạn mà quy tắc thứ 9 chính là rào cản lớn nhất của Elle.

Quy tắc thứ 9 do Lee Flynn đưa ra và ghi rõ: "Không được có quan hệ yêu đương với người nhà của bạn thân". Đáng buồn thay, anh trai của Lee là người đàn ông cực phẩm, vì thế cuối cùng thì Shelly Elle cũng rơi vào lưới tình của anh chàng này.

Trailer phim "Kissing Booth"

Ngọt ngào và thú vị, Kissing Booth khiến người ta nghĩ ngay tới tác phẩm hài - tình cảm dành cho thiếu niên đang rất hot những ngày gần đây To All The Boys I've Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy). Bên cạnh những điều tương đồng với câu chuyện của cô nàng Lara Jean thì Kissing Booth vẫn là một tác phẩm độc đáo rất đáng để thử.

Nữ chính của Kissing Booth là phiên bản khác của nàng Lara trong To All The Boys I've Loved Before

Shelly Elle (Joey King) của Kissing Booth và Lara Jean (Lana Condor) của To All The Boys I’ve Loved Before dù là nhân vật chính của hai phim khác nhau nhưng lại có nhiều điểm chung thú vị. Cả hai cô nàng đều sinh ra trong một gia đình mẹ mất sớm, bố lo toan mọi công việc trong nhà và rất yêu con gái. Nếu Lara Jean có 3 chị em gái và cô là người chị thứ hai thì Shelly Elle chỉ có một em người em trai duy nhất.

Elle không có nhiều bạn, cô chỉ có một người bạn thân duy nhất là Lee Flynn (Joel Courtney). Anh chàng hiền lành, ngoan ngoãn và sẵn sàng làm mọi thứ vì Elle. Tương tự như Elle, Lara ít giao du với người khác nên cô cũng chỉ có một người bạn gái thân duy nhất là Christine, người luôn mong cô bạn thân nhất của mình được hạnh phúc. Cuộc sống khá bình lặng của cả Elle và Lara khiến hai cô nàng gần như "vô hình" trong trường, khiến việc yêu phải hotboy trở thành một sự kiện lớn thay đổi cuộc sống của hai nàng mãi mãi.

Hai bà mẹ là đôi bạn thân, Lee Flynn và Elly Shelly Evans tiếp tục kế thừa tình bạn thân thiết ấy

Điểm chung thú vị nhất của cả hai cô gái là họ chưa từng yêu ai và cũng chẳng có một mối tình đầu nào hết. Tình đầu của hai cô nàng đều là những chàng trai có kinh nghiệm yêu đương phong phú, "hot" nhất nhì trường.

Người yêu của Lara và Elle đều là anh chàng đẹp trai và có kinh nghiệm tình trường

Hơn thế nữa, cả Lara và Elle đều "vớ" được những anh chàng hotboy tuyệt đỉnh, không những đẹp trai mà còn rất tử tế. Sau quãng thời gian "thả thính" crush, cả hai nàng đều rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng có được người mình yêu.

Tình đầu đến thật đặc biệt

Nếu trong To All The Boys I’ve Loved Before, Lara phải nhờ đến những lá thư tình ngọt ngào để đến được với tình yêu thì Elle của Kissing Booth lại nhờ bốt hôn để cảm hóa crush của mình. Để có thể gây quỹ từ thiện cho câu lạc bộ, đôi bạn thân Elle và Lee nghĩ ra một dự án mang tên "Kissing Booth" - hôn nhau tại bốt công cộng. Để mọi người tham gia đông đảo thì Elle phải mời được hot boy của trường là Noah Flynn. Như một sự sắp đặt từ trước, Noah và Elle hôn nhau tại bốt hôn và từ đó họ bắt đầu yêu nhau.

Noah Flynn đã hôn Shelly Elle Evans tại bốt hôn

Noah Flynn (Jacob Elordi) đẹp trai, thành thạo kỹ năng hôn nữ giới và có một danh sách dài những cô bạn gái. Tuy nhiên trong sâu thẳm trái tim mình Noah Flynn chỉ yêu duy nhất Shelly Elle mà thôi.

Vẻ đẹp trai không lối thoát của Noah Flynn (Jacob Elordi)

Combo sát thủ: Mặt đẹp + body chuẩn tới từng milimet.

Không có bản hợp đồng tình yêu nào như cặp Lara - Peter nhưng Elle và Noah vướng vào một rắc rối to đùng chẳng kém. Hai người phải giấu chuyện này với Lee nên họ có một tình yêu vụng trộm với những tình huống ngộ nghĩnh và hài hước. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, cuối cùng Lee Flynn cũng biết sự thật. Lúc này, Elle phải đấu tranh lựa chọn giữa tình bạn hoặc tình yêu.

Elly sẽ phải lựa chọn giữa cậu bạn thân thiết và người mình yêu đã lâu

"Phim giả tình thật" cùng dàn diễn viên trai tài gái sắc hút mắt khán giả của Kissing Booth

Kissing Booth không chỉ hấp dẫn người xem bởi cốt truyện thú vị mà còn vì một dàn diễn viên xinh trai đẹp gái. Hai anh em nhà Flynn chỉ cần nở nụ cười thôi cũng đủ để các chị em xao xuyến.

Vẻ đẹp trai không lối thoát của Jacob Elordi

Bỏ đi mái tóc "High Scholl Musical", trai đẹp này còn quyến rũ gấp bội ở ngoài đời.

Nếu Jacob Elordi đẹp trai quyến rũ thì Joel Courtney lại dễ thương, tinh nghịch

Từ một ngôi sao nhí, bây giờ Joel đã ra dáng thanh niên lắm rồi!

Trong khi đó, Joey King lại là một nữ diễn viên khá nổi tiếng vì đóng phim từ hồi còn nhỏ. Cô từng tham gia sitcom của Disney và sở hữu một thân hình quyến rũ nhiều người mơ ước. Dù chỉ mới 19 tuổi nhưng Instagram của Joey King có tới 7,8 triệu người theo dõi, hơn hẳn lượng follow của nhiều dàn sao khác.



Thân hình nóng bỏng đốt mắt nhiều người của Joey King

Nữ diễn viên có đôi mắt xám và làn môi đầy gợi cảm

Đặc biệt nhất là khi tình yêu của Elle và Noah không chỉ ở trong phim mà còn diễn ra ngoài đời thật. Joey King và Jacob Elordi đã yêu nhau được một thời gian dài và Instagram cả hai có đầy ắp hình ảnh của nhau.

Ngoài đời, Joey King và Jacob Elordi có một tình yêu cực kỳ lãng mạn

Họ gần như không rời nhau nửa bước

Cặp đôi đáng yêu với những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau khiến ai cũng thấy ghen tị

Dù không thực sự xuất sắc như To All The Boys I've Loved Before khi kể một chuyện tình "sến" theo mô típ cũ, thế nhưng sẽ là một điều đáng tiếc nếu bạn bỏ qua một bộ phim ngọt ngào như Kissing Booth. Phim hiện đang được chiếu trên hệ thống của Netflix.