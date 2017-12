The Greatest Showman - Khi Người Sói hoá “bầu sô” gánh xiếc

Phim nhạc kịch là một trong những thứ đặc sản hấp dẫn của Hollywood, bởi nó là tổ hợp của một loạt tiết mục được dàn dựng công phu và không kém phần duyên dáng. Những Mama Mia! (2008), Les Misérable (2012), La La Land (2016),... như đưa khán giả lạc vào một thế giới khác đầy mê hoặc. Và The Greatest Showman cũng không ngoại lệ.



The Greatest Showman kể về P. T. Barnum, ông tổ của ngành xiếc ở Hoa Kỳ. Ngày còn bé, ông là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ nhưng lại may mắn có được tình yêu của cô tiểu thư nhà giàu Charity. Sau nhiều năm làm trong ngành đường sắt, Barnum đã có đủ can đảm để tới cầu hôn Charity bất chấp sự phản đối của cha mẹ cô. Cả hai bỏ đi cùng nhau để xây dựng tổ ấm và có hai cô con gái xinh đẹp. Một ngày nọ, công ty của Barnum phá sản khiến ông rời vào cảnh thất nghiệp. Dồn hết vốn liếng, ông mở một gánh xiếc gồm toàn những nhân vật quái dị từ khắp mọi nơi. Dù ăn nên làm ra nhưng họ cũng nhận phải những cái nhìn kỳ thị và sự quá khích từ đám đông.

Khi âm nhạc là tiếng lòng của mỗi người

Giống với La La Land hồi năm ngoái, The Greatest Showman cũng nói về những ước mơ của con người. Tuy nhiên, nếu Sebastian và Mia mang đến cái nhìn khắc khoải, hối tiếc của người trẻ vì những gì đã mất trên con đường đạt được ước mơ thì tác phẩm của Hugh Jackman lại đầy niềm vui của người trưởng thành. Do đó mà âm nhạc của The Greatest Showman đánh mạnh vào sự hoành tráng, sôi động và tính giải trí.

Những ca khúc như The Greatest Show, Come Alive, This is Me, From Now On cùng phần vũ đạo và dàn dựng hoành với lửa phun, nhào lộn, động vật của dàn diễn viên đông đảo sẽ khiến người xem như đắm chìm vào không gian đầy sắc màu của rạp xiếc. Bên cạnh đó, âm nhạc còn là thứ để các nhân vật nói lên tiếng lòng mình. A Million Dreams dưới giọng cả của Hugh Jackman và Michelle Williams làm cháy lên hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp của cặp vợ chồng trẻ nhưng lại mang tới cảm giác buồn tủi vì gia cảnh thiếu thốn của hai cô con gái nhỏ.

Màn trình diễn solo của Michelle Williams với Tightrope nói về sự cô đơn của cô khi thiếu vắng người chồng hay những tham vọng của Jenny Lind (Rebecca Ferguson) cùng Never Enough đều để lại những cảm xúc đặc biệt khác nhau. Rewrite the Stars lại là câu chuyện tình mãnh liệt đầy khao khát của Anne Wheeler (Zendaya) và Phillip Carlyle (Zac Efron) nhưng bị ngăn cách bởi rào cản địa vị xã hội.

Mỗi ca khúc đều được đầu tư và dàn dựng khá công phu khiến âm nhạc như chiếm hầu hết thời lượng bộ phim. Do đó, kịch bản của The Greatest Showman cũng khá đơn giản và hầu như không có bất kỳ nút thắt nào. Đoạn cao trào cũng chưa thật sự gay cấn và cách giải quyết mâu thuẫn trong phim cũng không mấy phức tạp. Sự thay đổi tính cách nhân vật diễn ra khá nhanh và hời hợt. Ngoài ra, phim cũng thay đổi một số yếu tố lịch sử như bản tính "lái buôn" của P. T. Barnum hay chuyến lưu diễn của Jenny Lind.

Truyền cảm hứng về sự dũng cảm thực hiện ước mơ

Những ai yêu thích phim ảnh thì sẽ dễ dàng nhận ra gánh xiếc của P. T. Barnum chính là dàn nhân vật trong American Horror Story: Freak Show. Tuy nhiên, The Greatest Showman không khai thác yếu tố dị hợm và rùng rợn của họ mà nói lên khát vọng được hòa nhập cộng đồng. Trong bối cảnh người da đen còn bị coi là "hạ đẳng" vào thế kỷ 19, những nhân vật dị dạng là một nỗi nhục của gia đình. Họ bị coi là quái vật và chẳng được xã hội chấp nhận. Bỏ qua yếu tố kiếm tiền trên sự dị hợm thì Barnum đã cho những người đó một gia đình thật sự cũng như giúp họ có một công việc ổn định để kiếm sống và mang đến tiếng cười cho xã hội.

Câu chuyện tình yêu của gia đình Barnum cũng là một điểm nhấn khác. Charity sẵn sàng từ bỏ cuộc sống giàu sang để đến với tình yêu của đời mình. Đối với cô thì gia đình hạnh phúc cùng chồng và hai đứa con gái xinh đẹp là thứ tồn tại duy nhất, những vật chất khác có hay không, không quan trọng. Hai cô con gái nhà Barnum luôn yêu thương, sát cánh và phụ giúp cha dù gánh xiếc của ông bị giới quý tộc dè bỉu. Trong khi đó, nhân vật của Hugh Jackman là một người chồng chuẩn mực khi cố gắng phấn đấu tất cả để mang đến cuộc sống ấm no cho gia đình. Dù có những lúc yếu lòng nhưng ông luôn dừng lại đúng lúc để quay về nhà.

Anne Wheeler và Phillip Carlyle với câu chuyện tình vượt qua "luân lý xã hội" cũng khá dễ thương. Dù là một quý tộc nhưng Phillip chẳng tìm thấy niềm vui và con người thật của mình trong giới này. Cuối cùng, anh chàng "sổ lồng" để đến làm việc cho Barnum và tìm thấy tình yêu với một cô gái da màu. The Greatest Showman chính là một chuỗi những ước mơ đầy màu sắc và cách ta quyết tâm thực hiện nó.

Đều có xuất thân là ca sĩ hay quen mặt với những bộ phim nhạc kịch nên dàn diễn viên chính gồm Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya hay Michelle Williams đều hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Hugh Jackman sau 5 năm kể từ Les Misérable cũng như màn bứt phá của anh khỏi cái bóng của gã Người Sói cộc tính hồi đầu năm. Còn với Zac Efron, khán giả một lần nữa được nghe giọng ca của Troy Bolton gần 10 năm sau khi High School Musical kết thúc.

Nhìn chung, The Greatest Showman là một bộ phim ca nhạc hoành tráng và đậm chất giải trí, thích hợp cho dịp cuối năm 2017 này.