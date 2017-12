The Face về cùng nhà với VNTM: Liệu có tìm ra một lối thoát cho loạt thử thách đầy bế tắc này?

"The Face Vietnam" về chung một nhà với "Vietnam's Next Top Model" là thông tin gây sốt thời gian qua đối với khán giả xem truyền hình cũng như cộng đồng mạng. Lý do vì sao hot thì ai cũng biết, rằng đây là 2 show truyền hình được coi như đối thủ cạnh tranh suốt những mùa phát sóng đã qua, giờ đã rẽ hẳn chiều, về chung một nhà sản xuất.

Đây quả là một tin vui dành cho những khán giả yêu thích xem show thực tế. Bởi lẽ, The Face mùa đầu tiên hot thì hot thật đấy, nhưng chất lượng chuyên môn thì luôn khiến người xem phải thở dài. Sang đến mùa thứ 2 thì những tiếng thở dài lại càng thườn thượt thêm khi khán giả phải "gật gà gật gù" từ tập này sang tập khác vì quá... buồn ngủ trước các thử thách đầy bế tắc của chương trình. Mà không chỉ The Face, chương trình The Look được phát sóng online cũng rơi vào tình thế tương tự như phiên bản truyền hình.

Và khi nghe tin The Face đã đổi chủ thì chúng ta có quyền hy vọng vào một sự lột xác cho các thử thách này chứ nhỉ?

Chúng ta hãy cùng "throwback" lại Chung kết The Face mùa 1 nào, nơi chứng kiến một thử thách "selfie trả quyền lợi Nhà tài trợ" đi vào lịch sử vô duyên nhất trong các đêm Chung kết, bạn còn nhớ chứ?

Một màn selfie công nghệ cao được thực hiện ngay trên sân khấu...

... nhưng ngay lập tức bị khán giả "bóc phốt" về sự dàn dựng của BTC.

Trở về trước đó, The Face mùa 1 cũng có một thử thách đo độ phản ứng nhanh, diễn xuất tốt của các gương mặt thương hiệu. Nhưng đây cũng là một thử thách mơ hồ, không rõ mục đích không rõ nội dung và đánh đố các thí sinh khi họ chẳng phải diễn viên nhưng lại làm người xem cảm thấy cứ như đang xem phim truyền hình dài tập vậy...

Cũng tại The Face 2016, có một thử thách được mang tên "Cùng Nhau Quyến Rũ Nam Vương Thế Giới". Khán giả đều biết các cảnh quảng cáo này đã quá quen thuộc rồi, nhưng không ai biết rằng khi các người mẫu quảng cáo "tập sự" diễn thử thì nó lại trở nên... kì cục đến thế!

Tập 4 - Mùa 2 - Thử thách cá nhân mặc bikini thể thao tạo dáng trước bãi biển. Thử thách này k éo dài đến 30 phút thời lượng phát sóng như một liều thuốc ngủ hạng nặng thách thức sự kiên nhẫn dành cho khán giả xem show...

Tập 5 - Mùa 2 - Thử thách quay TVC dưới hồ bơi. Các bạn tưởng tượng rằng sẽ được nhìn thấy những cô nàng xinh đẹp tóc ướt mặc bikini đắm mình chụp những shoot hình sexy chất ngất dưới hồ bơi ư? Không, bạn sẽ lại lăn ra ngủ mất thôi vì mọi thứ bạn xem được đều ở chế độ... slow-motion!!

Tập 7 - Mùa 2 - Thử thách chụp hình selfie với người thân. BTC tập trung vào việc khai thác mặt cảm xúc của thí sinh và người xem khi chú trọng vào tình mẫu tử. Tuy nhiên việc làm hành động selfie để thể hiện lại quá không ăn nhập cùng cách dàn dựng sến súa khiến phần thử thách trở nên không thể nhạt nhẽo hơn

Tiếp nối phần thi trên là thử thách chụp hình với chủ đề không thể diễm tình hơn: "Mong manh trong giá lạnh". Đọc tên thôi đã biết thí sinh phải diễn kiểu "sodeep" rồi. Thế nhưng lại là lỗi ở khâu dàn dựng, bỗng dưng biết cuộc thi tìm kiếm gương mặt cho thương hiệu trở thành vòng casting diễn viên cho phim truyền hình Việt Nam

Nhìn chiếc ảnh này đố ai đoán ra được đây là chủ đề "Mong manh trong giá lạnh" đây...

Tập 8 - Mùa 2 - Thử thách "trả bài". Gọi đây là thử thách "trả bài" bởi lẽ các thí sinh phải học thuộc lòng và quay một đoạn video giới thiệu các loại son. Và đương nhiên các thí sinh của chúng ta chưa phải là một diễn viên nên việc học thuộc còn khó nữa là vừa nói vừa diễn trước ống kính...

Tập 10 - Mùa 2 - Thử thách quảng cáo sữa tắm. Đây quả là một thử thách đầy "nhức nhối" của The Face khi một chương trình về thương hiệu lại làm thương hiệu theo cách "cây nhà lá vườn" trong khâu dàn dựng đến thế này. Đây là thử thách rất được khán giả mong chờ, thế nhưng chiếc chai sữa tắm dạng siêu bọt bọc vỏ The Face đã làm hỏng tất cả...