The Face Thái: 4 HLV đối thủ cộng lại mới bằng số lần chiến thắng của "lính mới" Rita

"The Face Thailand" mùa All Stars đã lựa chọn được 7 gương mặt xuất sắc nhất để tranh tài trong đêm Chung kết. Trải qua 12 tập thi, team giành được chiến thắng nhiều nhất lại là team có số thành viên ít nhất: Bee - Rita, trong đó, "lính mới" Rita giữ vững hình tượng "đánh đâu thắng đó", cứ mỗi lần đứng lớp là mang về chiến thắng cho team và cô đã đứng lớp... 5 lần.

Chưa kể, chiến thắng của học trò Tia mà Rita phụ trách hướng dẫn ở tập Bán kết cũng khiến team Bee - Rita có thêm 1 thí sinh vào Chung kết. Có thể nói, 4 HLV đối thủ cộng lại mới bằng số lần chiến thắng của Rita.

4 HLV đối thủ cộng lại mới bằng Rita

Rita thắng 4 lần trước đó

Thậm chí, chiến thắng quyết định của Tia cũng là do Rita hướng dẫn vì Bee đảm nhận huấn luyện "trò cưng" Sky

"Ê chề" nhất mùa giải All Stars chắc phải kể đến HLV Lukkade."Chị đại" từng một thời hùng hổ ngang dọc khắp các mùa "The Face Thailand" khi trở lại mùa All Stars bỗng dưng... hiền hơn hẳn. Không ai còn thấy Lukkade gân cổ cãi nhau với các HLV khác khi bị loại thí sinh, thậm chí, cơ hội được chứng kiến "chị đại" quyền lực ngồi trong phòng loại cũng không có vì Lukkade không chiến thắng thử thách nào ở mùa All Stars cả!

Phải chăng "chị đại" đã hết nhiệt với chương trình và đã đến lúc cần nghỉ ngơi? Tuy nhiên, biết đâu học trò Darran hay Gina lên ngôi Quán quân mùa All Stars lại gỡ gạc được phần nào cho Lukkade thì sao?