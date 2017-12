Thật khó tin nhưng anime Nhật Bản vừa tròn 100 năm tuổi, cùng nhìn lại quá trình phát triển của loại hình nghệ thuật đặc sắc này

Ngay cả khi anime vẫn tiếp tục phát triển ở nước ngoài, rất nhiều người hâm mộ không hề biết rằng loại hình nghệ thuật đặc sắc này có lịch sử rất dài. Chúng ta thường nghĩ rằng anime từ những năm 80 đã cũ lắm rồi, sự thật thì anime vừa tròn... 100 năm tuổi.

Namakura Gatana, một anime ngắn từ năm 1917, được coi là tác phẩm hoạt hình lâu đời nhất ở Nhật Bản với bản in vẫn còn sử dụng được. Bộ phim này được coi như mốc đầu tiên trong lịch sử cả thế kỷ của anime. Trong lễ kỷ niệm, Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản (Association of Japanese Animations) đã cho ra mắt video dài 15 phút, tổng hợp toàn bộ những anime nổi bật đã ra đời kể từ khi Namakura Gatana được phát hành.

100 năm lịch sử của Anime Nhật Bản

Tổng cộng có 122 tác phẩm (bao gồm cả phim hoạt hình stop-motion, hoạt hình đất nặn) được vinh danh theo thứ tự thời gian phát hành. Do sự bùng nổ theo cấp số nhân của những anime được sản xuất trong thời kỳ hiện đại, chỉ mất 1 phút đầu tiên đã đến những năm 1960. Vị trí đặc biệt dành cho Tales of the White Serpen (Truyền thuyết Rắn trắng) ra đời vào năm 1958, bộ phim hoạt hình màu đầu tiên ở Nhật Bản.

Video không có lời dẫn chuyện, toàn bộ âm thanh là bài hát "Those with Wings - Not an angel Just a dreamer", được thể hiện bởi hàng chục ca sĩ cũng như diễn viên lồng tiếng. Ngay cả khi không có dẫn chuyện hay giải thích rõ ràng, video này cho thấy xu hướng mỹ học cũng như sự chuyển đổi của các hình thức nghệ thuật, từ quá khứ tới hiện tại:

- Niềm đam mê dành cho khoa học và robot vào những năm 1960: Astro Boy (1963, 0:48), Gigantor (1962, 0:55), Cyborg 009 (1966, 1:30), Speed Racer (1967, 1:37)

- Tình yêu thể thao ngày một tăng lên, đi cùng sự phục hồi kinh tế sau chiến tranh, xã hội Nhật Bản được tiếp cận rộng rãi với truyền thông đại chúng: Star of the Giants (1968, 1:58), Attack No. 1 (1969, 2:13), Ashita no Joe (1970, 2:20), Touch (1985, 6:09)

- Những cô gái ma thuật cho tới các nhân vật nữ cá tính, cùng hợp lực chiến đấu trong hoàn cảnh khó khăn, thậm chí là bi thảm: Minky Momo (1982, 5:32), Creamy Mami (1983, 6:02), Sailor Moon (1992, 7:35), PreCure (2004, 9:33), Puella Magi Madoka Magica (2011, 11:35)

Sailor Moon - Thủy thủy Mặt Trăng (1992)

- Anime chuyển thể từ shonen (truyện tranh Nhật dành cho thiếu niên 10 - 18 tuổi), trở thành những cú hit lớn trong ngành công nghiệp hoạt hình: Dragon Ball (1968, 6:16), City Hunter (1987, 6:34), YuYu Hakusho (1990, 7:46), One Piece (1999, 9:04), Naruto (2002, 9:22), Bleach (2004, 9:46)

- Các tác phẩm được nhượng quyền thương mại thành công nhờ lượng fan nữ đông đảo: Rose of Versailles (1979, 4:45), Tiger and Bunny (2011, 10:52), Yowamushi Pedal (2013, 11:29), Osomatsu-san (2015, 13:51)

- Những anime gây xúc động mạnh mẽ, nổi tiếng trên toàn thế giới chứ không riêng gì Nhật Bản: Akira (1988, 6:55), The Girl Who Leapt Through Time (2006, 10:12), Your Name (2016, 13:04), In This Corner of the World (2016, 13:12)

Your Name (2016)

- Những anime được tạo ra với mục đích thúc đẩy doanh số bán hàng, tuy nhiên vẫn giành được sự yêu mến đặc biệt của người hâm mộ: Digimon (1999, 8:56), Yu-Gi-Oh! (2000, 9:11), Pokémon (1997, 13:23)

- Anime thần tượng bùng nổ, khiến người hâm mộ mua CD nhạc phim một cách nhiệt tình: Love Live! (2013, 11:14), The Idolmaster (2008, 11:49)

Tuy nhiên, thời lượng chỉ vỏn vẹn 15 phút nên video này vẫn thiếu vắng rất nhiều cái tên huyền thoại trong công nghiệp anime Nhật Bản. Ví dụ như phim của Hayao Miyazaki và Ghibli Studio hay một loạt anime truyền hình ăn khách trong giai đoạn 1981 - 2004 như Rumiko Takahashi; Maison Ikkoku; Inuyahsa và Ranma 1/2...

Có lẽ, không nên tranh cãi về vấn đề này. Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản đã đề 2 tiêu chí chính để đưa những anime trên vào video: Ý nghĩa lịch sử và quyền sử dụng tác phẩm. Vì vậy, nếu anime yêu thích của bạn không có mặt trong danh sách trên cũng không lấy gì làm lạ.

Xin nhắc lại, anime Nhật Bản đã có lịch sử tròn 100 năm rồi đấy!

Theo Sora News