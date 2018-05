"Thánh" Nilo chính thức vượt TWICE trên tất cả các mặt trận nhạc số

Trên Instiz Chart tuần đầu tiên của tháng 5, ngoài bản hit "Don’t Give It To Me" (Loco & Hwasa) vẫn giữ ngôi vương, thì điều đáng chú ý khác chính là việc Nilo đã chính thức vượt mặt TWICE trên tất cả các BXH Kpop hiện tại. "Pass By" của "thánh nhạc số" mới nổi vươn lên vị trí thứ 2 và đẩy TWICE xuống vị trí thấp hơn một bậc.



Dù "What Is Love" của TWICE gây sốt toàn quốc ngay từ ngày đầu phát hành, nhưng sự tẩm ngẩm tầm ngầm của Nilo vẫn khiến Kpop fan phải khiếp sợ trên các "mặt trận" nhạc số hiện nay. Từ sau khi nam ca sỹ đánh chiếm No.1 MelOn đến bây giờ, ca khúc của anh vẫn đang từ từ leo thang trên các BXH và chưa có giấu hiệu thụt lùi.

"Pass By" – Nilo

"What Is Love?" MV – TWICE

BXH của Instiz Chart tuần vừa qua có sự góp mặt của 2 ca khúc mới - "Bittersweet" (Crush) và "The Other Day" (Park Hyo Shin), lần lượt giữ 2 vị trí khá cao 4 và 5.

"Bittersweet" MV – Crush

"The Other Day" MV – Park Hyo Shin

Top 20 ca khúc Kpop hot nhất tuần 1 tháng 5/2018

Top 10 ca khúc Kpop hot nhất tuần 1 tháng 5/2018 1. "Don’t Give It To Me" – Loco & Hwasa (34.300 điểm) 2. "Pass By" – Nilo (15.710 điểm) 3. "What Is Love?" – TWICE (15.152 điểm) 4. "Bittersweet" – Crush (14.036 điểm) 5. "The Other Day" – Park Hyo Shin (12.616 điểm) 6. "Just Friend" – MeloMance (12.565 điểm) 7. "You" – MeloMance (11.543 điểm) 8. "Vroom Vroom" – Haon ft. Sik-K (11.004 điểm) 9. "Love Scenario" – iKON (0.798 điểm) 10. "Time For The Moon Night" – G-Friend (9.162 điểm)

Nguồn tham khảo: YT