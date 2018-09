Thanh niên 9X trộm xe máy của người đàn ông ngủ tại trạm xe buýt ở Sài Gòn

Ngày 11/9, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Hoàng Hải (SN 1990, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Hải tại công an.

Tại cơ quan công an, thanh niên 9X thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, rạng sáng cùng ngày, Hải đi bộ tới trước trạm dừng xe buýt ở trước căn nhà đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1 thì phát hiện có 1 người đàn ông đang nằm ngủ. Cạnh người đàn ông có 1 chiếc xe máy.

Tang vật vụ án.

Hải tiếp cận lấy chìa khoá rồi nổ máy xe tẩu thoát. Lúc này, trinh sát hình sự phát hiện vội tăng ga truy đuổi. Biết bị truy đuổi đối tượng phóng với tốc độ cao, lạng lách hòng tẩu thoát. Trinh sát đuổi theo tới giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa thì áp sát chặn xe khống chế đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở.

Tại công an đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do phát hiện người đàn ông nằm ngủ để tài sản hớ hênh nên Hải đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Hiện Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý