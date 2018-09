Tháng 9 này, ta có hẹn với sự trở lại của “nam thần” Chung Hán Lương

Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Cool, We can not sad) đã hoàn tất và dự kiến lên sóng từ năm 2017. Nhưng nhà sản xuất vẫn phải lỗi hẹn với rất nhiều khán giả do nội dung phim vẫn chưa vượt qua khâu kiểm duyệt. Nhưng mới đây, đài truyền hình Hồ Nam đã thông báo Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương sẽ chính thức lên sóng từ ngày 17/09/2018.. Đây quả thật là một tin vui cho những ai yêu thích tiểu thuyết ngôn tình này cũng như những khán giả mong chờ bộ phim đã lâu.

Trailer "Lương Sinh, Liệu Chúng Ta Có Thể Không Đau Thương?"

Nội dung phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình được yêu thích



Chọn được một tác phẩm ngôn tình để chuyển thể làm phim là điều không dễ với các nhà sản xuất. Nhờ nguyên tác nổi tiếng, lượt đọc cao mà các tác phẩm ngôn tình như: Huyền Của Ôn Noãn, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Hoa Thiên Cốt,.. khi được chuyển thế thành phim đều gây được tiếng vang lớn. Và Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có thể Ngừng Đau Thương có đầy đủ yếu tố của một tác phẩm ngôn tình khi chuyển thể hứa hẹn sẽ thành công ngoài mong đợi.

Bộ phim Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Nhạc Tiểu Mễ. Lấy bối cảnh là thị trấn Ngụy Gia Bình u ám, ngột ngạt và nghèo khổ, nơi diễn ra câu chuyện tình nghiệt ngã của hai anh em cùng cha khác mẹ Lương Sinh – Khương Sinh (Mã Thiên Vũ – Tôn Di). Chính những câu truyện đời trước đã tạo nên những bị kịch cho thế hệ sau, bí mật về thân thế, sự đau khổ của những người trong cuộc từng khiến người đọc rơi nước mắt từ những tình tiết mở màn. Bên cạnh đó, những bài học sâu sắc về cuộc sống như: sự trưởng thành, tình yêu và những giai đoạn u tối của thanh xuân mà ai cũng một lần bước qua,…đã được tác giả gửi đến người từng đọc tác phẩm. Nhờ nội dung sâu sắc nên Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương từng tạo ra cơn sốt trên các diễn đàn ngôn tình Trung Quốc ngay tại thời điểm vừa phát hành. Tiếp bước những thành công mà tiểu thuyết ngôn tình này đang có, mong rằng khi bộ phim chuyển thể này lên sóng sẽ đáp ứng được kì vọng và mong đợi lâu nay của khán giả.

Dàn diễn viên "nhan sắc" có dư "thực lực" có thừa cùng sự trở lại của "nam thần" Chung Hán Lương

Bên cạnh nội dung phim được đánh giá là hấp dẫn, khi chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình được người đọc đánh giá cao thì dàn diễn viên của Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương cũng khiến cho người hâm mộ đứng ngồi không yên. Tác phẩm sở hữu những cái tên chất lượng về ngoại hình cũng như diễn xuất như: Mã Thiên Vũ, Tôn Di, Mạnh Tử Nghĩa và đặc biệt là sự trở lại của "nam thần" Chung Hán Lương. Điều này lý giải cho sức hấp dẫn của bộ phim ngày càng tăng cao như thế nào.

Mã Thiên Vũ vào vai Lương Sinh đúng chuẩn "soái ca"

Sau Tam Quốc Cơ Mật cái tên Mã Thiên Vũ ngày càng được các nhà sản xuất cũng như người hâm mộ quan tâm. Với ngoại hình sáng màn ảnh và khả năng diễn xuất đang từng bước tiến bộ, thông tin anh vào vai Lương Sinh trong Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương khiến fan càng phấn khích chờ đợi ngày lên sóng. Thêm vào đó, bạn diễn bắt cặp cùng anh người vào vai Khương Sinh là "nữ thần ngôn tình" Tôn Di cái tên không còn xa lạ với những khán giả yêu thích phim Trung Quốc.

Sau vai diễn để đời Tần Tang trong Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ – một trong những bộ phim có rating cao nhất nửa đầu năm 2018, Tôn Di nhanh chóng trở thành "nàng thơ" thế hệ mới của Cbiz nhờ ngoại hình xinh đẹp không tì vết và diễn xuất không thể xem thường. Nhiều nhận định cho rằng Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương sẽ là bộ phim để cặp đôi "mỹ nam, mỹ nữ" Mã Thiên Vũ và Tôn Di một lần nữa bức phá chứng minh thực lực của mình với người hâm mộ.

Tôn Di đẹp rạng ngời vào vai Khương Sinh

Bên cạnh đó, điều khiến nhiều khán giả mong chờ ngày lên sóng của Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương là vì có sự trở lại của "nam thần" Chung Hán Lương. Anh đã quá nổi tiếng với những vai diễn thực lực trong các bộ phim như: Trọn Đời Bên Em, Không Kịp Nói Lời Yêu Em... Mặc dù một số dự án gây đây của "ông chú đẹp trai" không gây được tiếng vang mạnh mẻ nhưng chúng vẫn nhận được những phản hồi tích cực. Chính điều này lại càng khiến các khán giả chờ đợi vai diễn Trình Thiên Hựu lần này của Chung Hán Lương, liệu có thể giúp "nam thần" của chúng ta chứng minh được câu nói "gừng càng già càng cay" là dành cho anh không? Câu trả lời sẽ sớm có lời đáp, khi bộ phim được mệnh danh là bộ phim ngôn tình chuyển thể mong đợi nhất năm 2018 chính thức lên sóng.

Vẻ đẹp khí chất ngất trời của "ông chú đẹp trai" Trình Thiên Hựu "Chung Hán Lương"

Tạm kết

Đến thời điểm hiện nay, thành công của Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương vẫn còn là một ẩn số. Nội dung phim được đánh giá cao vì chuyển thể từ một thuyết đã quá nổi tiếng, thêm vào đó là dàn diễn viên chất lượng về cả ngoại hình lẫn diễn xuất là một điều đáng mong chờ. Dầu vậy, trong bối cảnh khán giả đã có chút nản lòng với một loạt bom tấn ngược tâm như: Huyền Của Ôn Noãn và Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ,…thì liệu khán giả có kiên nhẫn xem thêm một bộ phim mang một màu sắc hơi u ám hay không?

Chưa kể đến việc bom tấn cổ trang chất lượng là "Thiên Thịnh Trường Ca" của "nam thần" Trần Không bị cắt từ 70 tập xuống còn 56 tập để nhường giờ phát sóng cho Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương cũng khiến nhiều khán giả không hài lòng. Nhưng hãy bỏ qua những chuyện bên lề của bộ phim, vì việc được chính thức lên sóng sau gần 2 năm cũng đã đủ khiến khán giả vui mừng sau thời gian dài chờ đợi. Mong rằng bộ phim sẽ đáp ứng được những gì mà người hâm mộ đã và đang kì vọng trong thời gian qua.

Đón xem Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Cool, We can not sad) lên sóng vào lúc 20 giờ tối mỗi ngày kể từ ngày 17/09 trên đài Hồ Nam và trên trang mạng trực tuyến iQiyi.