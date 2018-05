Thảm kịch từ một thí nghiệm tàn ác chưa từng thấy: Nuôi dạy bé trai phải sống cuộc đời như một bé gái và kết quả đau đớn khôn nguôi

Từ hàng thế kỷ trước, khi các ngành khoa học bắt đầu phát triển, để giải đáp cho những thắc mắc và hoài nghi của mình, con người đã thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm gây tranh cãi lớn trong dư luận. Bởi nó vi phạm các quy tắc đạo đức thậm chí còn vi phạm về nhân quyền, ảnh hưởng đến cuộc sống của những người không may trở thành "nạn nhân".

Người ta đã từng xôn xao câu chuyện về 3 người anh em sinh 3 Robert, Eddy và David. Khi vừa mới cất tiếng khóc chào đời, 3 anh em họ đã bị chia tách đến 3 gia đình khác nhau nhưng cuối cùng duyên số vẫn cho họ tìm được nhau và nhận rằng sự chia cách của họ là một thí nghiệm xã hội tàn nhẫn của ông Peter Neubauer, một nhà tâm thần học ở New York. Tiến sĩ Neubauer có liên quan đến sự chia rẽ của hàng chục cặp song sinh mới sinh, đưa chúng đến các gia đình khác nhau để nghiên cứu về sự giáo dục của họ. Ông ta đã dùng những đứa trẻ sinh đôi, sinh ba để nghiên cứu lý thuyết "tự nhiên và nuôi dưỡng" của mình.

Đó chỉ là một trong rất nhiều cuộc thí nghiệm gây tranh cãi của ngành tâm lý học và khi lật lại lịch sử nghiên cứu của ngành này, người ta không thể không nhắc đến câu chuyện đầy bi kịch của cậu bé mang tới 3 cái tên Bruce, Brenda và David.

Cuộc đời ngắn ngủi nhưng Bruce-Brenda-David đã phải trải qua nhiều đau đớn cả về thể xác và tinh thần.

Tai nạn ập đến vì sai lầm của bác sĩ

Chuyện bắt đầu từ năm 1966, khi cặp vợ chồng người Canada Janet và Ron Reimer đưa hai con trai sinh đôi tên Bruce Reimer và Brian Reimer đến bệnh viện khám vì họ nhận thấy 2 cậu con trai có dấu hiệu bất thường ở bộ phận sinh dục khi đi tiểu. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận 2 bé bị hẹp bao quy đầu. Hẹp bao quy đầu là hiện tượng da quy đầu dương vật không kéo xuống được dẫn đến sưng như bong bóng khi đi tiểu và đau khi cương cứng. Vì vậy bác sĩ khuyên cha mẹ của Bruce và Brian nên cho con đi thực hiện tiểu phẫu sớm để tránh hậu quả về sau. Vì đây là thủ thuật khá đơn giản nên cặp vợ chồng lập tức đồng ý nhưng không thể ngờ đó lại là quyết định đem đến cho họ tấm thảm kịch, thay đổi số phận của hai đứa trẻ mãi mãi.

Hai cậu bé sinh đôi Bruce Reimer và Brian Reimer.

Ngày 27 tháng 4 năm 1966, ông bà Janet và Ron Reimer đưa cả 2 con trai 7 tháng tuổi đi cắt bao quy đầu. Bác sĩ tiến hành thủ thuật cho cậu bé Bruce trước, nhưng ông này lại thực hiện phương pháp đốt điện trái với thông thường dẫn đến tai nạn xảy ra. Dương vật của Bruce bị cháy nghiêm trọng tới mức không thể cứu chữa được nữa. Bác sĩ quyết định không tiến hành thủ thuật đó với cậu em trai Brian.

Vậy là cậu bé Bruce phải chịu cảnh đau đớn, không có bộ phận sinh dục chỉ vì sai sót của bác sĩ. Khi đó khoa học chưa phát triển để bác sĩ có thể tái tạo lại bộ phận sinh dục cho cậu bé, rất có thể Bruce sẽ không thể trưởng thành như những người đàn ông bình thường khác.

Không muốn bỏ cuộc vì tương lai của con, cha mẹ Bruce tìm đủ mọi cách để con được sống như đứa trẻ lành lặn, bình thường khác.

Thí nghiệm tàn ác

Đến tháng 2 năm 1967, ông bà Janet và Ron Reimer tình cờ xem được cuộc phỏng vấn của tiến sĩ John Money trên ti vi. Ông John là một nhà tâm lý học tại Bệnh viện Johns Hopkins ở Baltimore, Maryland (Mỹ), người tiên phong trong lĩnh vực phát triển tính dục và nhận dạng giới tính dựa trên nghiên cứu về người liên giới tính intersex. (Intersex là thuật ngữ nói về xu hướng không điển hình giới tính và sinh lý, đặc biệt là những bất thường về bộ phận sinh dục bên ngoài lẫn cơ quan sinh sản bên trong, khiến cho giới tính không rõ ràng). Ông John là một người ủng hộ "Lý thuyết về trung lập giới" và tin rằng nhận dạng giới là kết quả của việc học tập xã hội và có thể thay đổi thông qua can thiệp hành vi.

Gia đình Janet và Ron Reimer cùng hai con (trái) và ông bác sĩ tâm lý John Money.

John Money nói rằng: "Mọi đứa trẻ đều sinh ra ở một xuất phát điểm trung tính. Sự nuôi dưỡng của cha mẹ sẽ quyết định sự hình thành và thay đổi giới tính cho đứa trẻ". Vì lo lắng cho tương lai của con trai lại quá tin vào lập luận của ông John Money, vợ chồng Janet và Ron Reimer đã lập tức đến gặp tiến sĩ để được tư vấn. Sau đó, ông John cùng cộng sự của mình đã thuyết phục được đôi vợ chồng rằng để con trai họ phẫu thuật chuyển đổi giới tính là lựa chọn tốt nhất. Bruce sẽ lớn lên là một bé gái và sẽ có đời sống tình dục bình thường như những người khác.

Vào ngày 3 tháng 7 năm 1967, khi mới được 20 tháng tuổi, cậu bé Bruce Reimer đã trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ dương vật và một bộ phận sinh dục nữ được tạo ra. Bruce Reimer được đổi tên thành Brenda Reimer và sẽ không được biết về giới tính thật của mình. Bên cạnh đó cha mẹ của cậu bé phải nuôi dạy Bruce như một bé gái.

Sau cuộc phẫu thuật, Bruce lớn lên như một bé gái và lấy tên là Brenda.

Vì yêu thương con nên vợ chồng Janet và Ron mới quyết định làm vậy nhưng có ai ngờ hành động đó lại đẩy cả gia đình vào tấm thảm kịch đau đớn.

Tuổi thơ bị hắt hủi vì ngoại hình chẳng giống ai

Sau khi phẫu thuật loại bỏ bộ phận sinh dục nam, hàng năm Janet và Ron vẫn đưa hai con đến gặp John để được tư vấn và đánh giá. Đối với John, cậu bé Bruce quả thực là một nhân tố hoàn hảo trong thí nghiệm "bản dạng giới" (Gender Identity) - là cảm nhận, cách mỗi người nhìn nhận về giới tính của mình.

Còn cậu em trai Brian Raimer đã trở thành một đối tượng so sánh cực lý tưởng vì họ cùng có gen giống nhau, cùng lớn lên trong một gia đình và cùng một mẹ sinh ra. Bên cạnh đó, Bruce cũng không có bất thường về giới tính cả trước và sau khi sinh.

Brenda (váy hồng) được nuôi dưỡng như một bé gái.

Khi chưa đầy 2 tuổi, cô bé Brenda đã tỏ thái độ bực bội và phản đối khi được mẹ mặc váy. Lớn hơn, Brenda muốn đi tiểu đứng. Bạn bè nhìn thấy và trêu chọc, bắt nạt cô bé vì sự kỳ quặc đó. Đến tuổi dậy thì, dù là con gái nhưng có vẻ ngoài thô kệch, khuôn mặt cô bé có phần nam tính với hàng ria mép rậm, mặt góc cạnh và lông cơ thể dày. Brenda bị bạn bè xung quanh ghẻ lạnh, hắt hủi vì sự xấu xí của mình.

Vài năm tiếp theo, Brenda phải tiêm estrogen để kích thích phát triển ngực. Brenda và em trai Brian thường xuyên phải đến gặp John Money và đó là "cực hình" đối với hai đứa trẻ.

Brenda kể rằng ông John Money luôn bắt em phải hành động như một bé gái. Thậm chí có lần ông ta bắt hai đứa trẻ cởi quần áo của chúng ra để khám phá bộ phận sinh dục của nhau, rồi chụp ảnh lại. Theo ghi chú từ một cựu sinh viên tại phòng thí nghiệm của John, ông ta viết rằng Bruce thể hiện hành vi nữ rõ ràng, bố mẹ của hai đứa trẻ đã nói dối về sự thành công của thí nghiệm.

Thảm kịch cho một gia đình

Dần dần vợ chồng Janet và Ron đã nhận ra sự đáng sợ của thí nghiệm và nỗi đau mà con mình đang phải trải qua. Họ quyết định không đưa con đến gặp John Money nữa sau khi ông ta gây áp lực để thực hiện cuộc phẫu thuật tiếp theo nhằm tạo âm đạo cho Brenda. Khi 13 tuổi, Brenda đã mắc chứng trầm cảm nặng vì những áp lực mà em phải gánh chịu, thậm chí Brenda còn đe dọa tự tử nếu bố mẹ tiếp tục đưa đến gặp ông John Money.

Vào ngày 14 tháng 3 năm 1980, sau rất nhiều băn khoăn, dằn vặt, vợ chồng Janet và Ron quyết định kể hết cho con nghe sự thật về giới tính của mình. Và chỉ một thời gian ngắn sau đó, Brenda quyết định đổi lại giới tính nam và đổi tên thành David.

5 năm sau, vào năm 1987, nhờ tới sự phát triển của y học David đã được tái tạo lại dương vật mới. David đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật để tái tạo dương vật và loại bỏ bộ ngực, rồi tiêm cả testosterone. Mặc dù những cảm giác bị hạn chế nhưng David có thể quan hệ tình dục như người đàn ông bình thường.

Ngày 22 tháng 9 năm 1990, David kết hôn với người phụ nữ tên Jane Fontaine và nhận nuôi cả 3 đứa con của cô nhưng cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài tới năm 2004.

David kết hôn với người phụ nữ tên Jane Fontaine.

Năm 1997, Milton Diamond, một giáo sư tại trường đại học Hawaii cùng nhà tâm thần học Keith Sigmundson, vốn là những người tham gia điều trị cho Brenda trước đó, đã thuyết phục David kể câu chuyện của mình để ngăn cản các bác sĩ làm điều tương tự với những đứa trẻ khác. Sau đó, David đã kể lại toàn bộ câu chuyện của mình với tạp chí Rolling Stone và viết một cuốn sách mang tên "As Nature Made Him: The Boy Who Wasised as a Girl".

David tự vẫn bằng một phát súng vào đầu vào ngày 4 tháng 5 năm 2004.

Thế nhưng, nỗi đau về tâm lý do cuộc thí nghiệm gây ra đã khiến 2 anh em David và Brian bị trầm cảm nặng. Những ảnh hưởng tâm lí do người ngoài cuộc gây ra đã khiến Brian Reimer tự tử bằng thuốc vào ngày 1 tháng 7 năm 2002. Quá đau buồn vì mất em trai, cộng thêm cuộc hôn nhân thất bại và thất nghiệp, David cũng tự vẫn bằng một phát súng vào đầu vào ngày 4 tháng 5 năm 2004, chỉ 2 ngày sau khi vợ anh nói lời chia tay.

Phát súng đau đớn kết thúc cuộc đời đầy những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần của người đàn ông mang 3 cái tên. Nó cũng kết thúc thí nghiệm tàn ác của ông bác sĩ tâm lý John Money để sau này mỗi khi nhắc đến người ta lại cảm thấy xót xa và phẫn nộ.

(Nguồn: UF)