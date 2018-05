Taylor Swift hào hứng khoe vừa được Katy Perry viết thư xin lỗi, chính thức kết thúc mâu thuẫn

Sau mâu thuẫn kéo dài 6 năm, Taylor Swift vừa chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô đã được Katy Perry xin lỗi. Nữ ca sĩ chụp lại bức thư mà "kẻ thù" gửi cho cô kèm lời nhắn "Cảm ơn Katy" và những emoji hình trái tim hồng.

Taylor Swift hào hứng khoe Katy Perry vừa viết thư xin lỗi mình.

Qua bức ảnh của Taylor chụp lại, chỉ có thể thấy một số chữ Katy đã viết như: "Này người bạn cũ. Chị đã tự vấn lại về những hiểu lầm giữa chúng ta. Chị muốn hòa giải... chị chân thành xin lỗi...".

Một năm trước đó, giọng ca 33 tuổi của "Roar" cũng từng nói cô muốn kết thúc mâu thuẫn với Taylor. Rạn nứt giữa hai nữ ca sĩ xảy ra khi Taylor cho rằng Katy đã lén "lấy cắp" một số vũ công đang lưu diễn cùng cô trong tour "Red" vào năm 2012.

Năm 2014, Taylor phát hành single "Bad Blood" nói về mâu thuẫn giữa cô với Katy. Đáp trả lại, Katy cũng tung ra single "Swish Swish" đá xéo kẻ thù.

Năm 2017, Katy chia sẻ rằng: "Thật lòng mà nói, cô ta đã bắt đầu tất cả và đã đến lúc cô ta kết thúc rồi". Katy còn khẳng định cô đã cố nói chuyện với Taylor về vấn đề này, nhưng nữ ca sĩ "Look What You Made Me Do" không muốn nói chuyện với Katy.

Katy bày tỏ: "Tôi nghĩ phụ nữ nên đoàn kết với nhau, không nên chia rẽ và làm những chuyện nhỏ nhen thế này".

Qua lá thư của Katy vừa được Taylor đăng lên, có thể thấy mâu thuẫn giữa họ giờ đã chấm dứt. Nhưng nhiều ý kiến cũng bày tỏ rằng, lẽ ra Taylor không nên chụp lại bức thư vì đó là những lời Katy viết riêng cho Taylor, và dường như Taylor muốn đăng lên mạng chỉ để chứng minh cô thật sự là nạn nhân trong vụ việc.