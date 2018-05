Tất tần tật về album mới đánh dấu màn tái xuất của Ariana Grande

Cuối cùng thì album phòng thu thứ tư của Ariana Grande đã có tên chính thức và ngày phát hành. Xuất hiện trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vào thứ 3 ngày 1/5 vừa qua (theo giờ địa phương), ngôi sao 25 tuổi đã tiết lộ những thông tin được mong đợi về album lần này cũng như việc Ariana sẽ biểu diễn mở màn cho lễ trao giải Billboard Music Awards vào ngày 20/5 tới đây.



"No Tears Left to Cry" - Ariana Grande (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Tại đây, nữ ca sĩ cũng lần đầu trình diễn ca khúc đánh dấu sự trở lại "No Tears Left To Cry" trên sóng truyền hình. Chỉ trong chương trình talkshow với MC Jimmy Fallon, Ariana Grande đã tiết lộ rất nhiều thông tin liên quan đến album mới!

Tựa đề

Album lần này của ngôi sao "Dangerous Woman" sẽ mang tên "Sweetener". Giải thích về cái tên, cô cho hay: "Giống như thắp sáng một hoàn cảnh hoặc cuộc sống của ai đó. Hoặc ai đó mang lại sự sống cho cuộc sống của bạn. Làm cho tình cảnh trở nên ngọt ngào hơn. Tôi đã lâu không xuất hiện rồi. Tôi muốn nói hết mọi thứ!". Sau đó, Ariana đã đăng dòng tweet chỉ gồm tên album "Sweetener" được viết đảo ngược như những tweet về album trước đó.

Thế nhưng các fan đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra rằng Ariana Grande từng đăng tải một bức ảnh lên Instagram vào ngày 5/11/2016 – gần hai năm trước - với dòng caption "sweetener".



Ngày phát hành

Chia sẻ với MC Jimmy Fallon, nữ ca sĩ ban đầu không đề cập đến ngày phát hành cụ thể mà chỉ nói "album sẽ ra mắt mùa hè này". Tuy nhiên sau đó cô tiếp tục chia sẻ về "những điều đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày 20 của mỗi tháng" cho đến khi album được lên kệ, bắt đầu bằng màn trình diễn tại lễ trao giải Billboard Music Awards vào 20/5 tới đây.

Và rồi chưa cần hỏi, Ariana đã tự khai: "Chỉ còn 3 ngày 20 nữa thôi là sẽ đến sự kiện lớn nhất." Cô nàng sau đó có vẻ hơi chột dạ sau khi lỡ tiết lộ. Với vài phép tính đơn giản, chúng ta có thể đoán ra được: "Sweetener" sẽ lên kệ vào 20/7.

Nghệ sĩ hợp tác

ILYA, Savan Kotecha, Max Martin và Pharrell Williams là những cái tên được Ariana Grande đề cập trước câu hỏi về những nghệ sĩ tham gia vào quá trình sản xuất "Sweetener". Thông tin này có vẻ hoàn toàn đáng tin cậy khi sau đó nhà sản xuất Pharrell Williams đã đăng dòng tweet tựa đề album mới của Ariana, đồng thời phản hồi lại một người hâm mộ.

Danh sách ca khúc

Dù không chia sẻ sâu về những ca khúc trong album nhưng Ariana vẫn có đề cập đến một số cái tên như "R.E.M", "The Light Is Coming", "God Is a Woman" và phần intro "Raindrops".

"God Is a Woman" – ca khúc mà Ariana Grande đã nhá hàng trong MV "No Tears Left To Cry" – được cô nàng chia sẻ là track ưa thích của bà nội mình.

"No Tears Left To Cry" MV – Ariana Grande

Nguồn: Billboard