Tài xế nghi say xỉn điều khiển xế hộp tông vào ngân hàng ở Sài Gòn rồi lái xe tẩu thoát

Trưa 11/9, Công an quận Tân Phú, TPHCM vẫn đang tiến hành lấy lời khai các nhân chứng và kiểm tra nồng độ cồn của tài xế điều khiển xe ô tô tông vào ngân hàng ở khu vực khiến hư hỏng nặng rồi lái xe tẩu thoát.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, tài xế (khoảng 30 tuổi) điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 30N-5841 lưu thông trên đường Trương Vĩnh Ký hướng ra đường Luỹ Bán Bích, quận Tân Phú.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Khi đến gần giao lộ đường Nguyễn Bá Tòng, phường Tân Thành thì chiếc xe bất ngờ lao lên vỉa hè, húc vào một cây xanh. Sau đó, chiếc xế hộp tiếp tục tông vào biển báo tên đường rồi lao thẳng vào ngân hàng Đông Á tại số 27-29 Trương Vĩnh Ký. Cú tông mạnh khiến cho 1 trụ cột của tòa nhà ngân hàng bể nát, khung kính chịu lực loại lớn tại vị trí đặt máy ATM vỡ vụn.

Phát hiện sự việc, người dân chạy lại thì tài xế vội lái xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Chiếc xe hư hỏng nặng sau va chạm

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm, lấy lời khai, truy xét chiếc xe. Bằng nghiệp vụ, công an phát hiện chiếc xe đang được tài xế đưa đến 1 cửa hàng trên đường Lũy Bán Bích để thay vỏ, sửa chữa. Công an có mặt mời tài xế về hiện trường làm việc, đồng thời cho kiểm tra nồng độ cồn tài xế này vì nghi ngờ người này lái xe trong tình trạng say xỉn.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.