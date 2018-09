Tá hỏa phát hiện thi thể phụ nữ lõa thể trong thùng nước

Ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an huyện Kế Sách tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Trần Thị Mỹ L. (47 tuổi; ngụ ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách).

Bà L. sống một mình trong căn nhà cấp 4. Sáng 15-9, một người hàng xóm sang gọi cửa nhưng không thấy bà L. lên tiếng. Nghi có chuyện không bình thường, người này tìm cách vào bên trong kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện thi thể lõa thể của bà L. nằm trong thùng chứa nước.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị xâm hại và tử vong vì ngạt nước.