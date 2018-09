Sunmi muốn nam thần tượng nào cover lại hit mới của mình?

Ngày 11/9, Sunmi tham dự chương trình radio của đài SBS để quảng bá bài hát mới "Siren" do cô tự sáng tác. Người dẫn chương trình nhắc đến việc tất cả những bài hát trước đây của Sunmi đều phổ biến với giới trẻ và được nhiều người cover lại, liệu Sunmi có hi vọng một người "đặc biệt" nào đó sẽ cover "Siren" hay không. Sunmi đã không ngần ngại nhắc đến Wanna One Lee Daehwi!

Sunmi hi vọng Daehwi sẽ cover lại hit mới của mình

"Daehwi từng nói cậu ấy là một fan bự của tôi, cứ khi nào tôi ra bài hát mới là cậu ấy sẽ nhảy theo bài hát ấy" – Sunmi nói. Cô nghĩ rằng Daehwi sẽ thể hiện vũ đạo phần điệp khúc của "Siren" một cách hoàn hảo, chính là động tác nhảy lấy cảm hứng từ nàng tiên cá.

Điệu nhảy "tiên cá vẫy đuôi" – điểm nhấn vũ đạo trong lần comeback này của Sunmi

Không chỉ vậy, chương trình còn gợi ý Sunmi gửi một lời nhắn video đến Daehwi. "Daehwi ơi, chị Sunmi đây. Chị vừa ra mắt bài hát mới "Siren". Chị cũng không nhớ rõ là ở đâu, chắc là ở Đài Loan nhỉ, em từng hứa với chị là em sẽ đăng bài lên fan café của Wanna One nếu chị ra bài hát mới" – Sunmi vừa nói vừa cười – "Em vẫn chưa làm đâu nhé, vậy nên chị mong là thay vào đó em hãy nhảy điệu nhảy "nàng tiên cá" của chị đi!"

Wanna One Daehwi trước đây từng chia sẻ trên một chương trình radio rằng mình là một fan ruột của Sunmi. Cậu chàng từng không ít lần nhảy theo "Gashina" và "Heroine" tại các sự kiện cũng như trên chương trình truyền hình, thậm chí còn hát lại "Gashina" theo một phong cách hoàn toàn mới. Được thần tượng chú ý và chủ động gửi lời nhắn video thế này, có lẽ chúng ta chuẩn bị được "chiêu đãi" một màn cover "Siren" vô cùng đặc sắc đến từ Daehwi!

Daehwi từng thể hiện điệu nhảy bắn súng của "Gashina"…

…cho đến đến "giọt nước mắt" trong "Heroine"

"Gashina" (Acoustic Ver) - Lee Daehwi

Với màn trở lại hoành tráng, "Siren" trở thành bài hát đầu tiên của Sunmi đạt danh hiệu "perfect all-kill" khi "diệt sạch" 6 bảng xếp hạng âm nhạc lớn là Melon, Genie, Bugs, Mnet, Soribada, đồng thời dẫn đầu 2 hạng mục Realtime (thời gian thực) và Weekly (hàng ngày) của iChart. Đây là thành tích nhạc số xuất sắc nhất mà ca sĩ Hàn Quốc nào cũng mơ ước chạm tới một lần. "Tôi thực sự rất ngạc nhiên. Khi biết được thành tích của "Siren", tôi cứ ngây người ra và ngỡ rằng đây là một giấc mơ" – Sunmi chia sẻ.



MV "Siren" - Sunmi

Nguồn: SP