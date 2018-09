Sự thay đổi “chóng mặt” của dàn mỹ nhân Vbiz từng ngụp lặn trong scandal vì nổi tiếng quá sớm

Angela Phương Trinh

Thành công và được đông đảo khán giả biết đến nhờ những vai diễn ấn tượng từ khi còn rất nhỏ như: Kính vạn hoa, Mùi ngò gai, Bà mẹ nhí, Mùa hè sôi động, Nhất quỷ nhì ma… Tuy nhiên, chính vì sự nổi tiếng quá sớm đó đã mang đến cho Angela Phương Trinh vô vàn tai tiếng, biến cô từ một nữ diễn viên triển vọng của điện ảnh Việt bỗng chốc bị mang danh "gái hư" Vbiz với hàng loạt phát ngôn gây sốc, ăn mặc phản cảm, scandal tình ái, phẫu thuật thẩm mỹ… ở những năm mới 18-20 tuổi.

Những tưởng vô vàn scandal bủa vây đó sẽ khiến Angela Phương Trinh trượt dài trong vòng tròn thị phi, thế nhưng, bước qua tuổi 20, "bà mẹ nhí" ngày nào đã trở nên trưởng thành hơn và quyết tâm thoát mác "gái hư", chứng minh tài năng diễn xuất qua những dự án điện ảnh mới. Thậm chí, ít ai ngờ, một Angela Phương Trinh luôn "ngập" trong scandal mỗi khi xuất hiện ngày nào lại trở nên kín tiếng, bình lặng với những hoạt động thiện nguyện thường xuyên, ăn chay trường, tập gym…

Angela Phương Trinh được khán giả biết đến từ khi còn rất nhỏ, thông qua các vai diễn truyền hình ấn tượng.

Những năm 17-20 tuổi, Angela Phương Trinh đánh mất hình ảnh vì những scandal liên tiếp bủa vây.

Sau thời gian "ngụp lặn" trong scandal, Angela Phương Trinh đã trở nên kín tiếng và trưởng thành hơn. Hình ảnh mỗi khi xuất hiện của cô cũng kín đáo, đơn giản hơn trước rất nhiều.

Nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động thiện nguyện...

... và đi chùa kết hợp ăn chay trường.

Khả Ngân

Cách đây 5 năm, hình ảnh Khả Ngân - "hotgirl boxing" sở hữu gương mặt xinh đẹp, nụ cười toả nắng nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, được săn đón nhiệt tình trên khắp các phương tiện truyền thông. Ở tuổi 15, Khả Ngân bước vào showbiz khi xuất hiện trong nhiều MV và trở thành gương mặt quảng cáo của nhiều nhãn hàng. Vậy nhưng, cũng vì hào quang đến quá sớm đã trở thành con dao hai lưỡi, "nhấn chìm" cô trong hàng loạt scandal lớn nhỏ, đủ sức khiến hình ảnh trong sáng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bỏ học lớp 12 giữa chừng, nụ hôn đồng giới, ồn ào tình cảm với thầy giáo… là những scandal mà theo Khả Ngân, nó đã làm cô rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ một thời gian. Cho đến năm 2016, cô mới trở lại bằng vai diễn trong các phim Lật mặt 2, Cao thủ ẩn danh… và năm 2018 là thời điểm Khả Ngân tái xuất mạnh mẽ nhất khi tham gia các dự án điện ảnh: 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời cùng một hình ảnh đầy trưởng thành.

Nổi tiếng từ năm 15 tuổi, đến nay, hình ảnh "hotgirl boxing" Khả Ngân vẫn còn in đậm trong tâm trí đông đảo khán giả trẻ.

Hàng loạt scandal đổ tới khi hào quang đến quá sớm đã khiến Khả Ngân tụt dốc nhanh chóng. Sau khoảng thời gian gần như rút khỏi showbiz vì thị phi, Khả Ngân đã trưởng thành hơn và trở lại Vbiz với hình ảnh mới, dồn mọi tâm sức để hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Từ bộ phim điện ảnh "100 ngày bên em", Khả Ngân đã chứng minh được tài năng diễn xuất với khán giả, giới chuyên môn.

Vai nữ chính trong dự án điện ảnh "Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt" cũng được nhận xét là bước tiên mới của cô sau thời gian ảnh hưởng vì scandal.

Ở tuổi 20, Khả Ngân cũng trở nên kín tiếng hơn trong cuộc sống cá nhân để không vướng phải những ồn ào không đáng có.

Hoa hậu Kỳ Duyên

Nhắc đến Kỳ Duyên, đến nay, rất đông khán giả vẫn thẳng thắn đưa ra nhận định, cô chính là Hoa hậu Việt Nam vướng nhiều scandal nhất trong lịch sử. Từ khi mới đăng quang, cô đã bị chê bai nhan sắc kém nổi bật so với Á hậu Huyền My. Và rồi, liên tiếp 2 năm đương nhiệm Hoa hậu, Kỳ Duyên liên tục gây ồn ào dư luận, khiến người hâm mộ thất vọng với hàng loạt scandal làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh như: hút thuốc nơi công cộng, phát ngôn gây tranh cãi, say xỉn và sử dụng bóng cười ở quán bar, nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ…

Có thể nói, với Kỳ Duyên, cô làm gì cũng bị dư luận chú ý và chỉ trích, chê bai thậm tệ. Ngay cả dáng ngủ trên máy bay cũng bị công chúng "ném đá" là kém duyên, làm mất cốt cách một Hoa hậu. Thậm chí, hồi tháng 8/2016, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã đưa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách với Kỳ Duyên vì những lùm xùm trong cuộc sống riêng tư.

Trước vô vàn thị phi, Kỳ Duyên đã chọn cách im lặng và một thời gian trở nên kín tiếng hơn để khi trở lại (đầu năm 2017), cô đã từng bước khẳng định bản thân khi tham gia trình diễn thời trang, đảm nhận vai trò HLV ở các cuộc thi The Look 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018… Với Kỳ Duyên ở thời điểm hiện tại, cô không xây dựng hình ảnh một Hoa hậu hiền thục mà với phong cách cá tính, luôn sẵn sàng thể hiện bản thân khi cần thiết để khẳng định chỗ đứng riêng biệt trong showbiz.

Thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên đã vướng phải ồn ào nhan sắc.

2 năm đương nhiệm Hoa hậu Việt Nam, cô vướng phải vô số scandal lớn.

Kết thúc 2 năm đương nhiệm Hoa hậu Việt Nam với hàng loạt scandal để đời, Kỳ Duyên đã trở lại bằng việc tham gia trình diễn ở các show thời trang lớn nhỏ.

Cô cũng ngồi "ghế nóng" các show truyền hình thực tế để chứng minh tài năng bản thân.