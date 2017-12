Sự thật thông tin Hoa hậu Đại dương Ngân Anh "lật kèo" sau khi đấu giá 700 triệu đồng để mua áo dài

Một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất năm - Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh - vừa tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý vì một đoạn clip ghi lại buổi đấu giá áo dài từ thiện của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ. Cụ thể, theo những thông tin xuất hiện trên mạng thì Hoa hậu Đại dương đưa ra con số 700 triệu đồng để đấu giá chiếc áo dài, nhưng sau đó cô lại "lật kèo". Tuy nhiên, khi xem kĩ lại đoạn clip thì rõ ràng thông tin này không chính xác.

Hoa hậu Đại Dương trong buổi đấu giá áo dài của NTK Đinh Văn Thơ

Theo đoạn clip kéo dài gần 5 phút này, Hoa hậu Ngân Anh khi được phỏng vấn đã hy vọng chiếc áo dài đen do Trương Thị May mặc biểu diễn sẽ được bán đi với giá 700 triệu đồng. Khen ngợi Tân hoa hậu có vóc dáng xinh đẹp, Lý Nhã Kỳ - lúc đó đang chủ trì cuộc đấu giá - đã hi vọng Ngân Anh sẽ là chủ nhân của chiếc áo dài "quyền lực".

Sau đó, khi chiếc áo dài được trả 200 triệu đồng thì MC nam gợi ý gợi ý chính Lý Nhã Kỳ có thể giả vờ trả 250 triệu đồng. Lúc này, Lý Nhã Kỳ có chia sẻ: "Nếu Hoa hậu Đại dương mong muốn con số 700 triệu đồng thì cô ấy sẽ làm được điều đó". Đáp lại, Ngân Anh cho rằng chiếc áo dài không phù hợp với mình. Sau một lúc trò chuyện, cuối cùng, Lý Nhã Kỳ đã quyết định mua chiếc áo dài với giá 300 triệu đồng và sẽ tặng lại nó cho chính Ngân Anh để cô mặc "quyền lực hơn".

Hoa hậu Đại dương Ngân Anh

Trước ồn ào vụ việc, Ngân Anh cũng đã có những phản hồi chính thức trên facebook cá nhân. Cô cho biết mình cảm thấy vinh dự khi được tham dự chương trình đấu giá và "chuyện sẽ không có gì nếu trên mạng xã hội không xuất hiện 1 clip cắt cúp và xuyên tạc sự thật". Cụ thể về sự việc, Ngân Anh cho biết: "Sự thật khi đựơc anh MC Minh Hùng hỏi: Theo Ngân Anh, chiếc áo dài mà Á hậu Trương Thị May mặc sẽ được đấu giá với con số bao nhiêu, và Ngân Anh có muốn gửi gắm lời chúc may mắn nào cho phần đấu giá chiếc áo dài này không, mình đã trả lời: "Em nhìn bộ áo dài chị May đang mặc với thiết kế công phu như thế và em biết đó là tâm huyết của anh Đinh Văn Thơ, em hy vọng bộ áo dài này sẽ được bán với giá trị cao nhất có thể là 700 triệu đồng".

Như vậy, hoàn toàn không có chuyện trả giá 700 triệu đồng rồi không lấy vì mặc không quyền lực như một số thông tin trên mạng xã hội. Người tung clip đã cắt cúp với dụng ý không tốt. Điều này chính anh MC Minh Hùng cũng đã lên tiếng khẳng định".

Sau chia sẻ của Ngân Anh, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng ủng hộ cô trước sự việc gây hiểu nhầm.

Phản hồi của Ngân Anh trên Facebook