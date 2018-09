Sự lãng mạn tràn ngập trong BST "Autumn Color" của MOOLEZ

Với điểm nhấn là họa tiết hoa cát tường đằm thắm – biểu tượng của tình yêu đôi lứa, cùng chất liệu da trăn gấm lộng lẫy và quai dây túi xách to bản xu hướng, BST Autumn Color khiến người ta nghĩ đến vẻ đẹp dịu dàng e ấp nhưng đầy sức sống và tươi mới của thiếu nữ đang ngập tràn trong tình yêu.

Các nhà thiết kế của MOOLEZ đã kết hợp tài tình đường nét thiết kế uyển chuyển cùng những gam màu từ nhẹ nhàng tới rực rỡ như đen, hồng, đỏ... để tôn lên vẻ đẹp nữ tính, yêu kiều của các cô gái, đồng thời thể hiện tinh thần tự do, phóng khoáng, mơ mộng trong BST.

Double-sided Flower Handbag White biến tấu mới lạ với họa tiết hoa cát tường tinh khiết

Một thiết kế túi xách khác nổi bật với nắp khóa chữ 0 nằm trong logo của MOOLEZ

Túi xách da trăn Attractive Python Handbag kiêu sa với sắc hồng ngọt ngào

Cô gái nào cũng phải ngắm nhìn chiếc túi xách da Curls Python Shoulder Bag này

Chiếc túi xách da cao cấp Basic Python Shoulder Bag với biểu tượng đầu trăn quyền lực đặc trưng của MOOLEZ

Stone Python Shoulder Bag được tô điểm bởi những hạt đá và kim loại lấp lánh

BST “Autumn Color” tiếp tục là bản tuyên ngôn mạnh mẽ về hành trình không ngừng làm mới mình từ thương hiệu thời trang hàng đầu Australia. MOOLEZ mong muốn cô gái của mình luôn có một tình yêu chân thành, thuần khiết và hạnh phúc với thông điệp từ hoa cát tường: "It's heavenly to be with you" có nghĩa là “Thật tuyệt vời khi ở bên em”.

HỆ THỐNG SHOWROOM MOOLEZ

1. 149 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

3. 144 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

4. Lô 47 đường Thanh Niên TTTM Time City, Hoàng Mai, Hà Nội

5. TTMS Robins - Tầng B1 - R6 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

HOTLINE: 096 456 7676

Website: www.moolez.com.vn.

Fanpage: https://www.facebook.com/MoolezVietNam.