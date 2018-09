Sự điềm tĩnh khó tin của gã chồng sát hại vợ rồi ngồi viết... tâm thư

Đối tượng Triệu Văn Hải tại cơ quan công an. Ảnh: TL

Vụ án mạng kinh hoàng

Công an tỉnh Cao Bằng đã có quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Triệu Văn Hải (SN 1976, trú tại phường Sông Hiến, TP Cao Bằng) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này được xác định là chị Đ.T.H (SN 1988, vợ Hải).

Ngày 31/8, anh Triệu Văn Hùng (ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng – em trai Hải) bất ngờ nhận được điện thoại về việc 2 ngày qua không thấy Trần Văn Hải tới cơ quan. Do ở xa, anh Hùng lập tức gọi điện cho anh trai nhưng không thể liên lạc. Sốt ruột, vợ chồng anh Hùng lập tức lên TP Cao Bằng để tìm hiểu sự việc.

Vừa đến nhà anh trai, vợ chồng anh Hùng bắt gặp nhiều người quen của chị Đ.T.H cũng có mặt tại đó. Qua khe cửa, mọi người phát hiện trong nhà có chén bị vỡ, nền nhà xuất hiện vết máu. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Hùng thống nhất với mọi người tìm cách phá cửa vào trong kiểm tra.

Bên trong ngôi nhà, vết máu vương vãi khắp nơi, tập trung chủ yếu ở khu vực nhà vệ sinh. Đặc biệt, mọi người phát hiện một lá thư viết tay được cho là Hải để lại cho em trai mình thú nhận đã sát hại vợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Cao Bằng đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện và thu giữ một tập giấy ghi nhiều nội dung mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, trong đó có lá thư Hải tự nhận đã sát hại vợ và để lại ngôi nhà cho em trai. Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an nhận định, nhiều khả năng đây là vụ án giết người do mâu thuẫn trong gia đình. Trong đó, nạn nhân là chị Đ.T.H, còn hung thủ là Triệu Văn Hải.

Sau gần 8 ngày lần theo dấu vết của Hải từ Bắc tới Nam, ngày 7/9, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ Triệu Văn Hải tại một nhà nghỉ trên phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Nỗi đau người ở lại

Ngôi nhà của vợ chồng Hải, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: N.Đạt

Sáng 10/9, PV Báo Gia đình & Xã hội đã tìm về nhà bố mẹ đẻ của nạn nhân Đ.T.H. Lúc này, bố mẹ và anh trai của nạn nhân đều không có nhà. Nói về vụ việc vừa xảy ra, chị dâu nạn nhân chia sẻ, đến giờ gia đình vẫn đang hết sức bàng hoàng và đau xót, vẫn không tin rằng chị H lại bị sát hại dã man bởi chính chồng mình như vậy.

Theo lời chị dâu nạn nhân, trưa 31/8, gia đình có nhận được tin từ một số đồng nghiệp của chị H báo tin không thấy chị đi làm, gọi điện cũng không liên lạc được. Linh tính có điều bất thường nên gia đình đã nhờ người quen trên TP Cao Bằng cùng một số đồng nghiệp của chị H đến nhà để kiểm tra thì phát hiện ra vụ việc.

Đầu năm 2018, chị H có dẫn Hải về ra mắt gia đình. Biết Hải là người từng có gia đình và có con riêng, lại được cho là một người vũ phu nên gia đình và bạn bè nhiều lần lên tiếng phản đối. Nhưng chị H cho rằng mình có thể dùng tình cảm để cảm hóa người đàn ông này nên vẫn nhất quyết lấy Hải. Nhận thấy con gái quá cương quyết trong chuyện tình cảm, bố mẹ chị H cũng không phản đối nữa.

Tuy nhiên, kết hôn chưa được bao lâu, giữa Hải và chị H thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, có lần chị H phải bỏ về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể bị Hải đánh đập và bóp cổ. Khi đó, mọi người khuyên chị nên chấm dứt cuộc hôn nhân này để giải thoát bản thân. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, Hải lại tìm đến gia đình bố mẹ vợ xin lỗi, mong vợ quay về nhà và hứa không bao giờ tái phạm. Thấy thái độ của Hải nên bố mẹ chị H đồng ý cho con về, không ngờ giờ lại xảy ra chuyện này.

Chị dâu nạn nhân cho biết thêm, từ khi xảy ra sự việc đến giờ, sức khỏe bố mẹ của chị H giảm sút hẳn. Mẹ chị H đang mắc một số bệnh mãn tính của tuổi già, ngày đêm thương nhớ con, ăn ngủ không yên giấc.